Sporting Cristal rescató un valioso empate en Paraguay, tras empatar contra 2 de Mayo por la segunda fase de la Copa Libertadores. Los 'celestes' sufrieron más de la cuenta, pero un autogol del arquero rival por un fuerte disparo de Martín Távara mantiene vivo al popular club del Rímac. La desazón del cuadro local fue notoria e incluso Fernando Cáceres la dejó 'picando' en zona mixta.

2 de Mayo venía haciendo bien las cosas, dentro de sus limitaciones, parecía que la historia se repetia como ante Alianza Lima. Sin embargo, un potente remate y un garrafal error del portero paraguayo sorprendió a los hinchas en el Estadio Río Parapití.

¿Qué dijo Fernando Cáceres luego del empate ante Sporting Cristal?

El de uno de los goles no dudó en analizar el partido de ida. “Nos quedamos con un sabor amargo. Creo que hicimos un gran partido en los últimos 15 minutos para hacer notar la diferencia de tener un hombre de más. Esto es fútbol, pueden pasar errores. No es el resultado que queríamos en casa, pero la llave está abierta e iremos con todo en la cancha de ellos”, advirtió Fernando Cáceres en zona mixta post partido.

Además, resalto los puntos que deben mejorar para eliminar a Sporting Cristal. "Creo que debemos estar más atentos y aprovechar los espacios que encontramos. Ellos querrán insistir más de locales, pero debemos pensar en cómo hacer daño”, declaró en ESPN.

Paulo Autuori lamentó el 2-2 de Sporting Cristal contra 2 de Mayo

El experimentado extrenador aseguró que Sporting Cristal tuvo para ganarlo con holgura, ya que el rival no pudo siquiera llegar su arco. "El partido era para ganarlo con facilidad. Nuestro arquero no hizo una tapada; solo llegaron con pelotazos”, apuntó en conferencia de prensa.

¿Cuándo es la vuelta entre Sporting Crista y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Después de la paridad 2-2 en Paraguay, Sporting Cristal recibirá a 2 de Mayo el próximo martes 24 de febrero por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. El choque se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao, a partir de las 7.30 p. m.