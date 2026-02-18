HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     
EN VIVO

Censuran a José Jerí y guerra fujimorista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Figura de 2 de Mayo lanza advertencia luego del empate contra Sporting Cristal por Copa Libertadores: "La llave está abierta"

Fernando Cáceres lamentó el resultado en zona mixta, reconociendo que su equipo no tuvo un buen cierre de partido y que deben detectar los espacios que deja Sporting Cristal.

Jugador de 2 de Mayo habló fuerte el empate contra Sporting Cristal. Foto: Lr/ESPN
Jugador de 2 de Mayo habló fuerte el empate contra Sporting Cristal. Foto: Lr/ESPN

Sporting Cristal rescató un valioso empate en Paraguay, tras empatar contra 2 de Mayo por la segunda fase de la Copa Libertadores. Los 'celestes' sufrieron más de la cuenta, pero un autogol del arquero rival por un fuerte disparo de Martín Távara mantiene vivo al popular club del Rímac. La desazón del cuadro local fue notoria e incluso Fernando Cáceres la dejó 'picando' en zona mixta.

2 de Mayo venía haciendo bien las cosas, dentro de sus limitaciones, parecía que la historia se repetia como ante Alianza Lima. Sin embargo, un potente remate y un garrafal error del portero paraguayo sorprendió a los hinchas en el Estadio Río Parapití.

PUEDES VER: CONMEBOL resalta agónico empate de Sporting Cristal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Se define en Lima"

lr.pe

¿Qué dijo Fernando Cáceres luego del empate ante Sporting Cristal?

El de uno de los goles no dudó en analizar el partido de ida. “Nos quedamos con un sabor amargo. Creo que hicimos un gran partido en los últimos 15 minutos para hacer notar la diferencia de tener un hombre de más. Esto es fútbol, pueden pasar errores. No es el resultado que queríamos en casa, pero la llave está abierta e iremos con todo en la cancha de ellos”, advirtió Fernando Cáceres en zona mixta post partido.

Además, resalto los puntos que deben mejorar para eliminar a Sporting Cristal. "Creo que debemos estar más atentos y aprovechar los espacios que encontramos. Ellos querrán insistir más de locales, pero debemos pensar en cómo hacer daño”, declaró en ESPN.

PUEDES VER: 'Chorri' Palacios y su emotivo mensaje tras el empate de Sporting Cristal ante 2 de Mayo: "Así tienes que defender la camiseta"

lr.pe

Paulo Autuori lamentó el 2-2 de Sporting Cristal contra 2 de Mayo

El experimentado extrenador aseguró que Sporting Cristal tuvo para ganarlo con holgura, ya que el rival no pudo siquiera llegar su arco. "El partido era para ganarlo con facilidad. Nuestro arquero no hizo una tapada; solo llegaron con pelotazos”, apuntó en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Reimond Manco cuestionó a Hernán Barcos por opinar sobre la crisis deportiva de Alianza Lima: "Tiras la piedra y escondes la mano"

lr.pe

¿Cuándo es la vuelta entre Sporting Crista y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Después de la paridad 2-2 en Paraguay, Sporting Cristal recibirá a 2 de Mayo el próximo martes 24 de febrero por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. El choque se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao, a partir de las 7.30 p. m.

Notas relacionadas
'Chorri' Palacios y su emotivo mensaje tras el empate de Sporting Cristal ante 2 de Mayo: "Así tienes que defender la camiseta"

'Chorri' Palacios y su emotivo mensaje tras el empate de Sporting Cristal ante 2 de Mayo: "Así tienes que defender la camiseta"

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo señaló cuál fue la diferencia entre enfrentarse a Sporting Cristal y Alianza Lima: "Es un equipo que sabe jugar"

DT de 2 de Mayo señaló cuál fue la diferencia entre enfrentarse a Sporting Cristal y Alianza Lima: "Es un equipo que sabe jugar"

LEER MÁS
Paulo Autuori explotó tras ser insultado por los hinchas de 2 Mayo en empate contra Sporting Cristal: "Yo tengo 2 Libertadores y 1 Mundial de Clubes"

Paulo Autuori explotó tras ser insultado por los hinchas de 2 Mayo en empate contra Sporting Cristal: "Yo tengo 2 Libertadores y 1 Mundial de Clubes"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

LEER MÁS
Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

LEER MÁS
Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta, asegura que Liga Peruana de Vóley es más competitiva que la portuguesa: "Me sorprendió"

Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta, asegura que Liga Peruana de Vóley es más competitiva que la portuguesa: "Me sorprendió"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ecuador captura a 9 integrantes de las FARC en la frontera con Colombia y decomisa "arsenal de alto poder"

Municipalidad de Lima organiza campaña veterinaria gratuita: revisa dónde y cuándo podrás atender a tus mascotas

Temblor en Perú HOY, 18 de febrero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Deportes

Diego Rebagliati destaca la diferencia entre Sporting Cristal y otros equipos peruanos previo al duelo ante 2 de Mayo: "Tiene ADN copero"

Alianza Lima vs Banco República de Uruguay EN VIVO HOY: entradas para ver el debut de las blanquiazules por el Sudamericano de Vóley 2026

'Chorri' Palacios y su emotivo mensaje tras el empate de Sporting Cristal ante 2 de Mayo: "Así tienes que defender la camiseta"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"Las fiestas que nos faltaban": Así fue la despedida de José Jerí de Palacio tras su censura

¿Quién será el nuevo presidente del Perú? Sucesor de José Jerí se conocerá este miércoles 18 de febrero

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025