Sporting Cristal rescató un valioso empate ante 2 de Mayo por la fase preliminar de la Copa Libertadores. Los 'celestes' sufrieron más de la cuenta contra una aguerrida escuadra paraguaya que llegaba motivada luego de eliminar a Alianza Lima. El buen toque y jerarquía 'celeste' mantienen la llave abierta. Sin duda, un atractivo partido con golazos e incluso la CONMEBOL destacó la actuación de ambos en sus redes sociales.

La intensidad, el choque de estilos y los buenos goles no pasaron desapercibidos por la organización del evento. El equipo peruano logró igualar el marcador en el minuto 87, tras un desafortunado autogol del arquero paraguayo Ángel Martínez. Todo se define en Lima.

¿Qué dijo la CONMEBOL sobre el empate entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

La cuenta oficial de la CONMEBOL no dudó en destacar el partido. “Empate agónico de Sporting Cristal. Fue el 2-2 final y la serie se define en Lima”, posteó el ente rector del fútbol sudamericano en sus redes sociales oficiales, junto a los goles del duelo de ida. El equipo que se imponga en el enfrentamiento en el Estadio Nacional avanzará a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. De este modo, se acercaría a la Fase de Grupos del torneo continental.

Paulo Autuori lamentó el 2-2 de Sporting Cristal contra 2 de Mayo

El experimentado extrenador aseguró que Sporting Cristal tuvo para ganarlo con holgura, ya que el rival no pudo siquiera llegar su arco. "El partido era para ganarlo con facilidad. Nuestro arquero no hizo una tapada; solo llegaron con pelotazos”, apuntó en conferencia de prensa.

¿Cuándo es la vuelta entre Sporting Crista y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Después de la paridad 2-2 en Paraguay, Sporting Cristal recibirá a 2 de Mayo el próximo martes 24 de febrero por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. El choque se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao, a partir de las 7.30 p. m.