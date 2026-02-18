HOYSuscripcion LR Focus

Censuran a José Jerí y guerra fujimorista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

CONMEBOL resalta agónico empate de Sporting Cristal ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Se define en Lima"

La Confederación Sudamericana de Fútbol destacó los goles de Sporting Cristal en sus redes sociales e incluso dejó un picante mensaje previo al puerta de vuelta.

CONMEBOL destaca goles de Sporting Cristal ante 2 de Mayo por Libertadores. Foto: Lr/CONMEBOL
CONMEBOL destaca goles de Sporting Cristal ante 2 de Mayo por Libertadores. Foto: Lr/CONMEBOL

Sporting Cristal rescató un valioso empate ante 2 de Mayo por la fase preliminar de la Copa Libertadores. Los 'celestes' sufrieron más de la cuenta contra una aguerrida escuadra paraguaya que llegaba motivada luego de eliminar a Alianza Lima. El buen toque y jerarquía 'celeste' mantienen la llave abierta. Sin duda, un atractivo partido con golazos e incluso la CONMEBOL destacó la actuación de ambos en sus redes sociales.

La intensidad, el choque de estilos y los buenos goles no pasaron desapercibidos por la organización del evento. El equipo peruano logró igualar el marcador en el minuto 87, tras un desafortunado autogol del arquero paraguayo Ángel Martínez. Todo se define en Lima.

PUEDES VER: 'Chorri' Palacios y su emotivo mensaje tras el empate de Sporting Cristal ante 2 de Mayo: "Así tienes que defender la camiseta"

lr.pe

¿Qué dijo la CONMEBOL sobre el empate entre Sporting Cristal vs 2 de Mayo?

La cuenta oficial de la CONMEBOL no dudó en destacar el partido. “Empate agónico de Sporting Cristal. Fue el 2-2 final y la serie se define en Lima”, posteó el ente rector del fútbol sudamericano en sus redes sociales oficiales, junto a los goles del duelo de ida. El equipo que se imponga en el enfrentamiento en el Estadio Nacional avanzará a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026. De este modo, se acercaría a la Fase de Grupos del torneo continental.

PUEDES VER: DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

lr.pe

Paulo Autuori lamentó el 2-2 de Sporting Cristal contra 2 de Mayo

El experimentado extrenador aseguró que Sporting Cristal tuvo para ganarlo con holgura, ya que el rival no pudo siquiera llegar su arco. "El partido era para ganarlo con facilidad. Nuestro arquero no hizo una tapada; solo llegaron con pelotazos”, apuntó en conferencia de prensa.

PUEDES VER: DT de Cienciano se disculpa con hinchas por decir que Universitario es el club más grande del Perú: "La verdad molesta"

lr.pe

¿Cuándo es la vuelta entre Sporting Crista y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026?

Después de la paridad 2-2 en Paraguay, Sporting Cristal recibirá a 2 de Mayo el próximo martes 24 de febrero por la vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. El choque se jugará en el estadio Miguel Grau del Callao, a partir de las 7.30 p. m.

'Chorri' Palacios y su emotivo mensaje tras el empate de Sporting Cristal ante 2 de Mayo: "Así tienes que defender la camiseta"

'Chorri' Palacios y su emotivo mensaje tras el empate de Sporting Cristal ante 2 de Mayo: "Así tienes que defender la camiseta"

DT de 2 de Mayo señaló cuál fue la diferencia entre enfrentarse a Sporting Cristal y Alianza Lima: "Es un equipo que sabe jugar"

DT de 2 de Mayo señaló cuál fue la diferencia entre enfrentarse a Sporting Cristal y Alianza Lima: "Es un equipo que sabe jugar"

Paulo Autuori explotó tras ser insultado por los hinchas de 2 Mayo en empate contra Sporting Cristal: "Yo tengo 2 Libertadores y 1 Mundial de Clubes"

Paulo Autuori explotó tras ser insultado por los hinchas de 2 Mayo en empate contra Sporting Cristal: "Yo tengo 2 Libertadores y 1 Mundial de Clubes"

DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

DT de Deportivo Cali enaltece a Pedro Gallese tras consagratorio partido, pero aclara: "No me gusta que mi arquero sea figura"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Hernán Barcos se pronuncia tras denuncia de jugadores de FC Cajamarca: "Hice de gerente deportivo hasta que empezó el campeonato"

Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta, asegura que Liga Peruana de Vóley es más competitiva que la portuguesa: "Me sorprendió"

Mariane Casas, voleibolista brasileña de Rebaza Acosta, asegura que Liga Peruana de Vóley es más competitiva que la portuguesa: "Me sorprendió"

