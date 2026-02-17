Facundo Morando se muestra confiado de Alianza Lima para el Sudamericano de Clubes de Vóley: "Tenemos altísimas expectativas"
El entrenador argentino confía en que Alianza Lima realizará un gran papel en el Sudamericano de Vóley; sin embargo, reconoció que el objetivo principal sigue siendo la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima se enfrentará a Banco República este miércoles 18 de febrero por el Sudamericano de Clubes de Vóley, y las expectativas están en las nubes respecto al rendimiento del equipo dirigido por Facundo Morando. Así lo reconoció el propio entrenador, quien en conversación con los medios invitó a los hinchas a apoyarlos.
En sus palabras, el entrenador argentino resaltó que tiene grandes expectativas para este debut en el Sudamericano, que se realizará desde las 5.00 p.m. Sin embargo, no dudó en recordar que el principal objetivo de Alianza sigue siendo la Liga Peruana de Vóley.
Facundo Morando confía en Alianza Lima para el Sudamericano de Clubes de Vóley
"Tenemos altísimas expectativas para este Sudamericano de Clubes. Queremos que la gente disfrute de un vóley de alto nivel, que puedan ver a jugadoras olímpicas y mundialistas", empezó diciendo el entrenador.
"Más allá del resultado, sabemos que nuestros hinchas van a venir a alentarnos y no tengan duda de que estas chicas lo dejarán todo en la cancha", complementó Facundo Morando.
"Nuestro objetivo es la Liga, pero dejaremos todo en este Sudamericano para llegar lo más lejos posible", sentenció.
Programación del Sudamericano de Clubes de Vóley
Alianza Lima realizará su debut frente a BCO República este martes 17 de febrero desde las 5.00 p.m.
Fecha 1
- Osasco vs Olympic | 2.45 p. m. | Grupo B
- Alianza Lima vs BCO República | 5.00 p. m. | Grupo A
- Regatas Lima vs UVIV | 7.30 p. m. | Grupo C
Fecha 2
- SESI vs UVIV | 2.45 p.m. | Grupo C
- Alianza Lima vs San Martín | 5.00 p.m. | Grupo A
- Osasco vs Boston College | 7.00 p.m. | Grupo B
Fecha 3
- Olympic vs Boston College | 2.45 p.m. | Grupo B
- SESI vs Regatas Lima | 5.00 p.m. | Grupo C
- San Martín vs BCO República | 7.30 p.m. | Grupo A