Deportes

Tiffany, primera voleibolista transgénero de Brasil, no podrá jugar el Sudamericano de Clubes en Lima

La jugadora del Osasco no disputará el torneo debido a que no ha regularizado su situación ante el Comité de Elegibilidad de Género de la FIVB. Pese a ello, viajó a nuestro país con su equipo.

Tiffany Abreu tampoco pudo jugar el Mundial de Vóley del 2025 por la misma razón. Foto: Osasco Voleibol Clube
Tiffany Abreu tampoco pudo jugar el Mundial de Vóley del 2025 por la misma razón. Foto: Osasco Voleibol Clube

El Osasco de Brasil, uno de los candidatos a ganar el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026, afrontará el torneo con una sensible baja. La opuesta Tiffany Abreu, primera voleibolista transgénero del país amazónico, no podrá disputar este certamen debido a que aún no ha regularizado su situación ante el Comité de Elegibilidad de Género de la Federación Internacional de Vóley (FIVB), según Globoesporte.

Pese a ello, la jugadora llegó junto con sus compañeras de equipo a nuestro país el último domingo 15 de febrero. Si bien no tiene permitido jugar, sí podrá acompañar a su club como espectadora en los partidos de la fase de grupos y/o rondas finales.

PUEDES VER: Canal de TV para ver gratis el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026 con Alianza Lima, Regatas y San Martín

lr.pe

¿Por qué Tiffany no podrá jugar el Sudamericano de Vóley?

Aunque Tiffany sí puede jugar en las competencias locales de Brasil, a nivel internacional necesita la aprobación del Comité de Elegibilidad de Género para participar en los torneos de la FIVB. Es por esta misma razón que tampoco llegó a disputar el Mundial de Clubes, en diciembre.

Tiffany (atrás) apoyará a sus compañeras desde las gradas del Polideportivo Lucha Fuentes. Foto: Osasco Voleibol Clube

Tiffany (atrás) apoyará a sus compañeras desde las gradas del Polideportivo Lucha Fuentes. Foto: Osasco Voleibol Clube

Aquella vez, Osasco ya había realizado las gestiones para obtener el permiso del organismo, pero el trámite sigue en curso desde entonces. "Es una situación entre ella y la Federación Internacional", había explicado en su momento el entrenador Luizomar de Moura acerca de su dirigida.

Fixture de Osasco en el Sudamericano de Vóley 2026

El fixture del combinado brasileño comprende dos juegos por el grupo B, incluido el duelo inaugural del certamen.

  • Osasco (Brasil) vs Olympic (Bolivia): miércoles 18 de febrero, 2.45 p. m. (hora peruana)
  • Osasco (Brasil) vs Boston College (Chile): jueves 19 de febrero, 5.00 p. m. (hora peruana).
