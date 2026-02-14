La Fiscalía ordenó la pericia psicológica a Gonzalo Núñez, así como otra serie de medidas. Foto: composición de LR/captura de Exitosa

Gonzalo Núñez será investigado por el delito de discriminación en agravio de Eryc Castillo y la población afroperuana. Este sábado, la Fiscalía en Derechos Humanos le abrió una investigación preliminar al comunicador, además de ordenar una pericia psicológica, para determinar su grado de responsabilidad penal tras los comentarios emitidos acerca del futbolista de Alianza Lima.

"Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos (Primer Despacho) inició investigación preliminar al comentarista deportivo Gonzalo Núñez por el delito de discriminación en agravio del futbolista Eryc Castillo y de la población afroperuana", informó la cuenta oficial en redes sociales de la entidad.

Gonzalo Núñez es investigado por comentarios discriminatorios. Foto: Ministerio Público

"El fiscal provincial Luis Valdivia dispuso recibir las declaraciones del investigado y de la víctima, así como de representantes del medio radial en el que se vertieron las expresiones de connotación racial, y de otros testigos del suceso. También dispuso que se practique una pericia psicológica a Gonzalo Núñez, entre otras diligencias urgentes para determinar su responsabilidad penal", agrega la publicación del Ministerio Público.