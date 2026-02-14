HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores
San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores     San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores     San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores     
Deportes

Fiscalía abrió investigación preliminar a Gonzalo Núñez por delito de discriminación y dispuso pericia psicológica

Tras los comentarios del comunicador acerca del futbolista Eryc Castillo, la Fiscalía en Derechos Humanos dispuso una serie de medidas para determinar su responsabilidad penal.

La Fiscalía ordenó la pericia psicológica a Gonzalo Núñez, así como otra serie de medidas. Foto: composición de LR/captura de Exitosa
La Fiscalía ordenó la pericia psicológica a Gonzalo Núñez, así como otra serie de medidas. Foto: composición de LR/captura de Exitosa

Gonzalo Núñez será investigado por el delito de discriminación en agravio de Eryc Castillo y la población afroperuana. Este sábado, la Fiscalía en Derechos Humanos le abrió una investigación preliminar al comunicador, además de ordenar una pericia psicológica, para determinar su grado de responsabilidad penal tras los comentarios emitidos acerca del futbolista de Alianza Lima.

"Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos (Primer Despacho) inició investigación preliminar al comentarista deportivo Gonzalo Núñez por el delito de discriminación en agravio del futbolista Eryc Castillo y de la población afroperuana", informó la cuenta oficial en redes sociales de la entidad.

Gonzalo Núñez es investigado por comentarios discriminatorios. Foto: Ministerio Público

Gonzalo Núñez es investigado por comentarios discriminatorios. Foto: Ministerio Público

"El fiscal provincial Luis Valdivia dispuso recibir las declaraciones del investigado y de la víctima, así como de representantes del medio radial en el que se vertieron las expresiones de connotación racial, y de otros testigos del suceso. También dispuso que se practique una pericia psicológica a Gonzalo Núñez, entre otras diligencias urgentes para determinar su responsabilidad penal", agrega la publicación del Ministerio Público.

Notas relacionadas
Magaly Medina enfurece con Gonzalo Núñez por comentarios racistas contra Eryck Castillo, jugador de Alianza Lima: “Una falta de respeto”

Magaly Medina enfurece con Gonzalo Núñez por comentarios racistas contra Eryck Castillo, jugador de Alianza Lima: “Una falta de respeto”

LEER MÁS
Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo: "No vamos a permanecer en silencio"

Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo: "No vamos a permanecer en silencio"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

LEER MÁS
Sekou Gassama tras su primer partido con Universitario: "Me sentí un poco cansado, hace tiempo que no jugaba"

Sekou Gassama tras su primer partido con Universitario: "Me sentí un poco cansado, hace tiempo que no jugaba"

LEER MÁS
DT de Cienciano asegura que presión de los hinchas de Universitario no le preocupa: "Eso me motiva"

DT de Cienciano asegura que presión de los hinchas de Universitario no le preocupa: "Eso me motiva"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fiscalía abrió investigación preliminar a Gonzalo Núñez por delito de discriminación y dispuso pericia psicológica

Municipalidad de Lima reactiva excavaciones en el Arco del Puente y el Molino de Aliaga para conocer su historia

Influencer filipina fallece junto a su amigo tras comer “cangrejo del diablo”, altamente venenoso, durante transmisión

Deportes

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY desde Trujillo por la Liga 1 2026?

Sekou Gassama tras su primer partido con Universitario: "Me sentí un poco cansado, hace tiempo que no jugaba"

Jairo Vélez al ser consultado sobre su extraña posición en Alianza Lima vs 2 de Mayo: "Yo tengo que cumplir órdenes del técnico"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Alfonso López Chau pide renuncia de José Jerí y respalda censura en el Congreso

Primer ministro: el gobierno no ha decidido comprar a EE.UU los cazas F-16 Block 70

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025