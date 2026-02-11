Eryc Castillo perdió oportunidad de oro para Alianza Lima: falló penal y 2 de Mayo sigue arriba en la Copa Libertadores 2026
En los últimos minutos del primer tiempo, el delantero ecuatoriano tuvo el 1-1 para Alianza Lima. Sin embargo, el portero rival atajó su remate.
Eryc Castillo pateó el penal luego de que Paolo Guerrero se lo cedió. Foto: captura de Telefe
Alianza Lima tuvo una gran oportunidad para igualar la serie contra 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, Eryc Castillo falló su penal y todo sigue a favor del conjunto paraguayo.
Noticia en desarrollo...