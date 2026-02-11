Eryc Castillo pateó el penal luego de que Paolo Guerrero se lo cedió. Foto: captura de Telefe

Eryc Castillo pateó el penal luego de que Paolo Guerrero se lo cedió. Foto: captura de Telefe

Alianza Lima tuvo una gran oportunidad para igualar la serie contra 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, Eryc Castillo falló su penal y todo sigue a favor del conjunto paraguayo.

Noticia en desarrollo...