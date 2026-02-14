HOYSuscripcion LR Focus

Denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fue archivada en Argentina: el caso será remitido a la justicia uruguaya

La justicia argentina decidió archivar el caso debido a que los hechos ocurrieron fuera de su territorio. Las pruebas fueron enviadas a las autoridades uruguayas para continuar con la investigación correspondiente.

Justicia Argentina archvio archivó caso de Zambrano, Peña y Trauco. Foto: composición LR/Instagram
Justicia Argentina archvio archivó caso de Zambrano, Peña y Trauco. Foto: composición LR/Instagram

Un nuevo giro ha acontecido en el caso de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, tras la denuncia por el presunto delito de abuso sexual. De acuerdo con información del ‘Diario Olé’, dicho caso será remitido a la justicia de Uruguay, pues en Argentina fue archivado. Como se recuerda, los exjugadores de Alianza Lima fueron denunciados por una joven argentina de 22 años por este hecho, cuando los deportistas se encontraban en Uruguay para disputar el torneo Serie Río de la Plata.

De acuerdo con el diario, se decidió que la denuncia sea vista por la justicia charrúa con la finalidad de continuar las investigaciones. Según indicó el fallo judicial, el motivo se debe a que los hechos ocurrieron fuera del territorio argentino, por lo que no pueden ser juzgados en dicho país.

Titular del Diario Olé. Foto: Diario Olé

Titular del Diario Olé. Foto: Diario Olé

PUEDES VER: Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY: pronóstico del partido de hoy por la Liga 1 2026

lr.pe

Justicia argentina archiva caso contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Según se lee en la nota del diario, se fallo judicial ocurrió por qué se produjo en Uruguay y no en Argentina. "La totalidad de los hechos denunciados se produjeron fuera del territorio argentino, lo que impide la continuación de la investigación y el posterior juzgamiento del hecho en este país", explica Olé. Sin embargo, la Fiscalía continuó con diversas diligencias probatorias para evitar la pérdida de evidencia, considerando la gravedad del caso.

Pruebas fueron enviadas a Uruguay

Según la información recogida por el medio, antes de remitir el expediente a Uruguay, la Fiscalía argentina realizó diversas diligencias: tomó declaraciones, incautó el teléfono celular de la amiga que acompañaba a la denunciante y dispuso peritajes, entre ellos pruebas de ADN en prendas de la presunta víctima. Todo ese material fue enviado el 3 de febrero a las autoridades uruguayas como “información espontánea”.

En la causa también se analiza el posible rol de la amiga, quien habría mantenido contacto frecuente con Zambrano y, según el abogado de la denunciante, Ignacio De Franco, tenía una tarjeta bancaria a nombre del futbolista.

La joven manifestó que se sintió condicionada durante el viaje y que su amiga la habría amenazado cuando expresó su intención de reunirse con otra persona en Montevideo.

PUEDES VER: Fiscalía abrió investigación preliminar a Gonzalo Núñez por delito de discriminación y dispuso pericia psicológica

lr.pe

Alianza Lima separa a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

Cabe precisar que, tras hacerse público el caso que involucraba a los futbolistas, la dirección deportiva de Alianza Lima optó inicialmente por separar de manera indefinida a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Sin embargo, días atrás el club informó que alcanzó un acuerdo con los jugadores para la rescisión de sus contratos, por lo que oficialmente dejaron de formar parte del plantel.

