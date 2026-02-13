Alianza Lima - Géminis: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima y Géminis jugarán un duelo de suma importancia por la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2026. Las blanquiazules enfrentarán al equipo dirigido por Natalia Málaga, este domingo 15 de febrero en un partido que tendrá como sede el Polideportivo Lucha Fuentes en Villa El Salvador.

Las dirigidas por Facundo Morando se encuentran como líderes en el campeonato, teniendo en cuenta que tienen un partido más al igual que la San Martín, ya que adelantaron sus respectivos duelos por su participación en el Sudamericano de Clubes de Vóley. Por el lado de Géminis, viene cumpliendo una buena actuación desde que de la exvoleibolista de la selección peruana está al mando del equipo y buscará ganar su tercer partido de manera consecutiva.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Géminis?

El partido entre Alianza Lima y Géminis por la fecha 7 de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se jugará este domingo 15 de febrero.

¿A qué hora es el partido de Alianza Lima contra Géminis?

En todo el territorio peruano, el duelo entre Alianza Lima y Géminis se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. Será el segundo y último cotejo del día.

¿En qué canal ver Alianza Lima contra Géminis?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Esta popular casa televisora también tiene los derechos del resto de encuentros en la Liga Peruana de Vóley.

Programación de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley

Estos son los partidos que se jugarán el domingo 15 de febrero por la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley. Tengamos en cuenta que todos los encuentros del campeonato se juegan en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Rebaza Acosta vs Olva Latino | 3.15 p. m.

Alianza Lima vs Géminis | 5.00 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Con los encuentros adelantados de Alianza Lima y la Universidad San Martín, así marcha la tabla de posiciones en la Liga Peruana de Vóley 2026.