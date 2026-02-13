HOYSuscripcion LR Focus

Universitario vs. Cienciano: ¿a qué hora juegan por el Torneo Apertura?
Alexander Callens prioriza su salud y revela de qué dependerá su regreso a la selección peruana: "No tengo pensado eso"

El experimentado defensor de la selección peruana tuvo que alejarse de los campos de juego debido a una alteración cardiaca. Hace poco reapareció para hablar de su situación.

Alexander Callens es internacional con la selección peruana. Foto: FPF
Alexander Callens sigue a la espera de poder regresar a los campos de juego. Luego de ser diagnosticado con una alteración cardiaca, el experimentado defensor continúa con su largo proceso de recuperación. En los últimos días, el zaguero sorprendió al aparecer en una transmisión en vivo para hablar sobre las posibilidades que tiene de volver a la selección peruana.

Hace algunas semanas, la Federación Peruana de Fútbol anunció la contratación del entrenador Mano Menezes. El brasileño fue claro al mencionar que su intención es conformar un equipo con experiencia y juventud.

PUEDES VER: Alianza Lima condena comentario racista de Gonzalo Núñez contra Eryc Castillo y exige que se rectifique: 'No vamos a permanecer en silencio'

Alexander Callens sobre la posibilidad de volver a la selección peruana

Alexander Callens, que lleva más de 1 años sin disputar un partido oficial, señaló que su prioridad es recuperarse y estar en óptimas condiciones para retomar su carrera.

"Ahora mismo no tengo pensado eso (volver a la selección), creo que hay muchos jugadores ahora. Una vez que este recuperado al 100% voy a ver si puedo volver a la selección; o si el nuevo entrenador me quiere convocar", manfestó a través de una transmisión en vivo en su TikTok.

Por otra parte, hace algunos días el defensor 'chalaco' llamó la atención con una respuesta relacionada a Alianza Lima. "Cuando me recupere", contesto al comentario de un usuario que le pidió jugar por los victorianos.

PUEDES VER: Ignacio Salazar hace historia al surfear ola de 21,5 metros en Portugal: 'Mi mayor satisfacción es traer al Perú a ojos del surfing mundial'

¿Qué enfermedad tiene Alexander Callens?

A finales del 2024, el propio futbolista de 33 años reveló que sufre un alteración cardiaca; dicha condición fue analizada por varios especialistas. De acuerdo al médico Mauricio Tejada, el central presentaría una miocarditis (inflamación del músculo cardiaco).

Cuando hay una infección viral, puede ocurrir que exista una patología en el corazón después de eso. Una infección alrededor del corazón que es una pericarditis, una inflamación de una membranita que cubre el corazón. También existe la posibilidad de que tenga una miocarditis, una inflamación del músculo que provoca la contracción del corazón. También puede ser una arritmia, un trastorno de conducción. Posiblemente, Alexander Callens tenga una miocarditis, que le está ocasionando un tipo de fatiga durante el deporte o dolor en el pecho, por eso es lo mejor que esté en reposo”, explicó hace algunos meses para Latina.

