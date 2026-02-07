Mano Menezes llegó a la selección peruana con un mensaje claro: todos los futbolistas tiene las puertas abiertas. De esta manera, el experimentado entrenador brasileño no descartó seguir contando con jugadores experimentados como Paolo Guerrero o Christian Cueva para el inicio de su ciclo en el combinado nacional.

En la previa del partido entre Juan Pablo II y Cienciano del Cusco, el volante de 34 años se tomó algunos minutos para hablar sobre la designación del nuevo técnico de la Bicolor.

Christian Cueva y su mensaje a Mano Menezes

Christian Cueva mencionó en reiteradas ocasiones que todavía tiene la ilusión de volver a jugar con la camiseta de la selección peruana. Al ser consultado sobre las recintes declaraciones del Mano Menezes, el '10' del conjunto de Chongoyape me mostró contento con la postura del DT.

"Desearle lo mejor siempre al profe, nada más. Ahora hay que enfocarnos en el partido con Cienciano", manifestó en las inmediaciones del aeropuerto Alejandro Velasco Astete para las cámaras de Jax Latin Media.

¿Qué dijo Mano Menezes sobre la posibilidad de volver a convocar a Christian Cueva?

Mano Menezes señaló que su intención no es descartar jugadores en el inicio de sus proceso. Su intención es formar un plantel que combine juventud y expericiencia.

"No es lo correcto llegar y establecer vetos para personas que vimos llegar y que conocemos personalmente, como tenemos oportunidad de conocer. Todos están con las puertas abiertas de la selección", manifestó cuando le preguntaron sobre la posibilidad de citar a Cueva y Guerrero.

Por otra parte, el estratega de 63 años aseguró que conoce muy bien a los referentes de la Blanquirroja, pues varios de ellos pasaron por el fútbol brasileño.

"Conocemos a los principales jugadores de Perú. Ya trabajamos con algunos como Paolo Guerrero. Ya vimos a (Christian) Cueva, que ya lo vimos trabajar. Y en Gremio, recientemente, Erick Noriega, defensa con algunos buenos juegos, después tuvo una pequeña lesión y estuvo fuera un tiempo", agregó.