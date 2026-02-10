HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Felipe Chávez sufrió una hemorragia nasal: volante peruano tuvo accidentado entrenamiento en Colonia y tuvo que jugar con un tapón

El mediocampista de 18 años, quien acaba de sumarse al Colonia de la Bundesliga, tuvo una accidentada práctica después de recibir un pelotazo en el rostro.

Felipe Chávez tuvo sus primeros minutos con FC Colonia contra RB Leipzig. Foto: composición LR/Geissblog
El volante peruano Felipe Chávez vivió una jornada poco habitual durante la última sesión de entrenamiento con su nuevo club, el FC Colonia. En medio de una práctica con el primer equipo, el mediocampista tuvo que detener su participación tras sufrir una fuerte hemorragia nasal que provocó preocupación tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros.

La situación se presentó el último lunes 9 de febrero mientras los jugadores realizaban un ejercicio de espacio reducido en el centro de entrenamiento de Geißbockheim. Un balón impactó directamente en el rostro de Chávez, generándole un sangrado nasal que requirió atención inmediata por parte del equipo médico.

Felipe Chávez sufrió hemorragia nasal tras recibir un pelotazo en práctica con Colonia

De acuerdo al portal Geissblog, los especialistas del Colonia actuaron con rapidez: tras evaluar al futbolista, le colocaron un tapón nasal para detener el sangrado y comprobar que no existían lesiones mayores. Pese al episodio, las primeras evaluaciones indicaron que no hubo fractura ni complicaciones graves, y el propio Chávez pudo continuar con el resto de la jornada con normalidad tras el procedimiento.

Este incidente llega días después de su esperado debut oficial con la camiseta del Colonia, cuando ingresó como suplente en el duelo contra RB Leipzig por la Bundesliga. En ese encuentro, el mediocampista peruano sumó sus primeros minutos con el equipo en el campeonato alemán, aunque el resultado no favoreció al conjunto de Renania del Norte-Westfalia.

¿Cuándo vuelve a jugar FC Colonia de Felipe Chávez por la Bundesliga?

Después de sumar algunos minutos contra RB Leipzig, Felipe Chávez volverá a tener la oportunidad de mostrarse en el próximo partido de FC Colonia contra Stuttgart. Este encuentro se llevará a cabo el sábado 14 de febrero, a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana).

