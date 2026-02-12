2 de Mayo celebró en vestuario de Matute recreando foto del percance con su bus: "No es cómo empieza, sino cómo termina"
Tras eliminar a Alianza Lima, el plantel del club paraguayo publicó una imagen desde los camerinos del estadio Alejandro Villanueva para recordar la foto viral de cuando quedó varado.
El estadio Alejandro Villanueva fue escenario de la histórica clasificación de 2 de Mayo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. El equipo paraguayo dio el golpe al empatar contra Alianza Lima en su propia 'casa' y dejarlo fuera del certamen por mejor marcador global, un resultado que celebró por todo lo alto.
En sus redes sociales, el Gallo Norteño realizó un par de publicaciones para celebrar su pase a la siguiente ronda. De estas, llamó la atención una con la que recordó el incidente con su bus que dejó al plantel varado en el camino rumbo a Asunción, el último lunes 9 de febrero, antes de su viaje al Perú.
Prensa paraguaya queda rendida ante clasificación de 2 de Mayo contra Alianza Lima: 'Pura mística'
2 de Mayo celebró clasificación ante Alianza Lima
"No es cómo empieza, sino cómo termina", fue el texto que la cuenta oficial del conjunto guaraní compartió junto con dos fotografías. La primera fue el selfie que los jugadores se tomaron en aquel momento para transmitir un mensaje de optimismo a pesar del percance. La segunda, más reciente, fue prácticamente una recreación de la escena con los mismos integrantes, pero esta vez desde los camerinos de Matute.
Así celebró el club paraguayo su clasificación en Matute. Foto: captura de CS 2 de Mayo/X
Previamente, la misma cuenta había subido una llamativa gráfica que mostró a su mascota, Gallo Norteño, en pose de victoria ante el popular Gallo Negro de Alianza Lima. "¡Este Gallo es de Paraguay!", fue el mensaje de dicha publicación.
2 de Mayo volverá al Perú para jugar Copa Libertadores
Tras dejar en el camino a los íntimos, el cuadro dirigido por Eduardo Ledesma se medirá a otro rival peruano: Sporting Cristal. El juego de ida entre ambos conjuntos se llevará a cabo el martes 17 de febrero, en el estadio Río Parapití de Paraguay, mientras que la vuelta se disputará el martes 24 del mismo mes, en el estadio Miguel Grau del Callao.