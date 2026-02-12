2 de Mayo utilizó inédita estrategia para eliminar a Alianza Lima: jugadores hablaron en idioma guaraní para darse indicaciones
Durante la pausa de rehidratación, la transmisión del partido captó el momento en el que los futbolistas y cuerpo técnico de 2 de Mayo se daban consejos en guaraní a minutos del pitazo final contra Alianza Lima.
Alianza Lima se fue con las manos vacías tras perder 2-1 contra 2 de Mayo y quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026. A pesar de ser ampliamente favoritos, el conjunto blanquiazul sucumbió ante el buen trabajo colectivo del elenco paraguayo. El Gallo del Norte, un equipo que debutaba en este certamen continental, ha protagonizado las primeras planas de los medios más importantes por su hazaña y por su insólita estrategia para vencer a los íntimos.
Durante la pausa de rehidratación del segundo tiempo, las cámaras de la transmisión captaron el preciso momento en el que los jugadores y cuerpo técnico de 2 de Mayo se dan indicaciones en idioma guaraní. Todo esto a falta de 15 minutos del pitazo final en Matute.
2 de Mayo habló idioma guaraní durante eliminación de Alianza Lima
Un momento inédito nos regaló la Libertadores. 2 de Mayo se robó la atención y no solo por eliminar a Alianza, sino también por utilizar el guaraní, una lengua nativa en suelo paraguayo.
“Ñamboguapy ko’ape”, “Ecuida nde marca ha eheja che pe otro” y “Anive ehupi” fueron algunas frases que se escuchaban en la zona técnica de 2 de Mayo. El Gallo consiguió una proeza tras avanzar a la fase 2 en su debut en Copa Libertadores.
2 de Mayo y su picante publicación tras eliminar a Alianza Lima
Por medio de sus redes sociales, 2 de Mayo celebró la clasificación y la victoria por 2-1. En la imagen compartida aparecen las mascotas de ambos equipos; no obstante, lo que más destaca es la presencia del tradicional “Gallo Negro” con un gesto de tristeza. "¡Este Gallo es de Paraguay!", se lee en el mensaje.