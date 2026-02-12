HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

¿José Jerí se va? y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

2 de Mayo utilizó inédita estrategia para eliminar a Alianza Lima: jugadores hablaron en idioma guaraní para darse indicaciones

Durante la pausa de rehidratación, la transmisión del partido captó el momento en el que los futbolistas y cuerpo técnico de 2 de Mayo se daban consejos en guaraní a minutos del pitazo final contra Alianza Lima.

2 de Mayo se enfrentará a Sporting Cristal en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Foto: captura de Telefe
2 de Mayo se enfrentará a Sporting Cristal en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Foto: captura de Telefe

Alianza Lima se fue con las manos vacías tras perder 2-1 contra 2 de Mayo y quedar eliminado de la Copa Libertadores 2026. A pesar de ser ampliamente favoritos, el conjunto blanquiazul sucumbió ante el buen trabajo colectivo del elenco paraguayo. El Gallo del Norte, un equipo que debutaba en este certamen continental, ha protagonizado las primeras planas de los medios más importantes por su hazaña y por su insólita estrategia para vencer a los íntimos.

Durante la pausa de rehidratación del segundo tiempo, las cámaras de la transmisión captaron el preciso momento en el que los jugadores y cuerpo técnico de 2 de Mayo se dan indicaciones en idioma guaraní. Todo esto a falta de 15 minutos del pitazo final en Matute.

PUEDES VER: Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: 'No hicimos méritos para quedar afuera'

lr.pe

2 de Mayo habló idioma guaraní durante eliminación de Alianza Lima

Un momento inédito nos regaló la Libertadores. 2 de Mayo se robó la atención y no solo por eliminar a Alianza, sino también por utilizar el guaraní, una lengua nativa en suelo paraguayo.

Ñamboguapy ko’ape”, “Ecuida nde marca ha eheja che pe otro” y “Anive ehupi” fueron algunas frases que se escuchaban en la zona técnica de 2 de Mayo. El Gallo consiguió una proeza tras avanzar a la fase 2 en su debut en Copa Libertadores.

PUEDES VER: Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: 'Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia'

lr.pe

2 de Mayo y su picante publicación tras eliminar a Alianza Lima

Por medio de sus redes sociales, 2 de Mayo celebró la clasificación y la victoria por 2-1. En la imagen compartida aparecen las mascotas de ambos equipos; no obstante, lo que más destaca es la presencia del tradicional “Gallo Negro” con un gesto de tristeza. "¡Este Gallo es de Paraguay!", se lee en el mensaje.

Notas relacionadas
Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

LEER MÁS
Eryc Castillo reveló por qué él pateó el penal y no Paolo Guerrero en eliminación de Alianza Lima: "Fue la confianza"

Eryc Castillo reveló por qué él pateó el penal y no Paolo Guerrero en eliminación de Alianza Lima: "Fue la confianza"

LEER MÁS
Néstor Gorosito y su curiosa publicación tras la eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026

Néstor Gorosito y su curiosa publicación tras la eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

LEER MÁS
Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: "No hicimos méritos para quedar afuera"

Pablo Guede dolido tras eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026: "No hicimos méritos para quedar afuera"

LEER MÁS
Paolo Guerrero explicó por qué no quiso patear el penal en eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo: "No me sentía con confianza"

Paolo Guerrero explicó por qué no quiso patear el penal en eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo: "No me sentía con confianza"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Qué dicen en materia cultural los planes de gobierno de Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra, Carlos Álvarez y Alfonso López Chau?

Madre de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

Deportes

¿En qué canal ver Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO por la semifinal de la Copa del Rey 2026?

Brahian Ayala, el verdugo de Alianza Lima, reveló que le dijo al DT de 2 de Mayo antes del penal: "Tuve esa corazonada"

Paolo Guerrero explicó por qué no quiso patear el penal en eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo: "No me sentía con confianza"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Jerí premia a funcionario del INPE que lideró requisa a celdas de expresidentes

Pedro Castillo le pide al Gobierno de Jerí requisar la celda de Vladimiro Montesinos y trasladarlo a Challapalca

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025