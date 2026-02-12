Pablo Ceppelini tuvo provocativa publicación en medio de la eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: “Hermosa noche”
La publicación de Pablo Ceppelini, en medio de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores, fue borrada por el jugador tras las reacciones de los hinchas blanquiazules, quienes la tomaron como una indirecta.
Pablo Ceppelini volvió a dar de qué hablar en el país tras su publicación en medio de la eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores. Vía redes sociales, publicó una historia que muchos interpretaron como una indirecta al conjunto blanquiazul, ya que se realizó después de que Alianza quedara fuera de competencia tras su derrota ante el conjunto paraguayo.
Pero eso no fue todo. Al parecer, el volante charrúa no ha olvidado su paso por Matute, pues también reaccionó con un “like” a la noticia de la eliminación de Alianza en la Libertadores.
Pablo Ceppelini y su polémica publicación en medio de la derrota de Alianza Lima
"Hermosa noche", escribió el jugador charrúa, acompañado de unos emojis y la temperatura de 20 grados centígrados. Esta acción fue tomada como una burla hacia su exequipo, por lo que los hinchas blanquiazules reaccionaron, hasta el punto de que el propio volante uruguayo tuvo que eliminar la publicación.
¿Cómo le fue a Pablo Ceppelini con Alianza Lima?
Tras un paso sin pena ni gloria, Pablo Ceppelini, quien actualmente se encuentra sin equipo, disputó un total de 33 partidos con la camiseta de Alianza Lima durante su estadía en La Victoria, anotando solo tres goles y dando cuatro asistencias. Cabe recordar que, a pesar de haber expresado su deseo de continuar en el club, se generó un gran distanciamiento con los hinchas tras un gesto obsceno que realizó en el último partido oficial que disputó el equipo ante Sporting Cristal en 2025.