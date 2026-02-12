HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

¿José Jerí se va? y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Fútbol Peruano

Pablo Ceppelini tuvo provocativa publicación en medio de la eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: “Hermosa noche”

La publicación de Pablo Ceppelini, en medio de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores, fue borrada por el jugador tras las reacciones de los hinchas blanquiazules, quienes la tomaron como una indirecta.

Pablo Ceppelini tuvo una publicación que fue tomada como indirecta para Alianza Lima. Foto: composición LR/ Instagram
Pablo Ceppelini tuvo una publicación que fue tomada como indirecta para Alianza Lima. Foto: composición LR/ Instagram

Pablo Ceppelini volvió a dar de qué hablar en el país tras su publicación en medio de la eliminación de Alianza Lima ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores. Vía redes sociales, publicó una historia que muchos interpretaron como una indirecta al conjunto blanquiazul, ya que se realizó después de que Alianza quedara fuera de competencia tras su derrota ante el conjunto paraguayo.

Pero eso no fue todo. Al parecer, el volante charrúa no ha olvidado su paso por Matute, pues también reaccionó con un “like” a la noticia de la eliminación de Alianza en la Libertadores.

PUEDES VER: Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

lr.pe

Pablo Ceppelini y su polémica publicación en medio de la derrota de Alianza Lima

"Hermosa noche", escribió el jugador charrúa, acompañado de unos emojis y la temperatura de 20 grados centígrados. Esta acción fue tomada como una burla hacia su exequipo, por lo que los hinchas blanquiazules reaccionaron, hasta el punto de que el propio volante uruguayo tuvo que eliminar la publicación.

larepublica.pe

PUEDES VER: Paolo Guerrero explicó por qué no quiso patear el penal en eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo: "No me sentía con confianza"

lr.pe

¿Cómo le fue a Pablo Ceppelini con Alianza Lima?

Tras un paso sin pena ni gloria, Pablo Ceppelini, quien actualmente se encuentra sin equipo, disputó un total de 33 partidos con la camiseta de Alianza Lima durante su estadía en La Victoria, anotando solo tres goles y dando cuatro asistencias. Cabe recordar que, a pesar de haber expresado su deseo de continuar en el club, se generó un gran distanciamiento con los hinchas tras un gesto obsceno que realizó en el último partido oficial que disputó el equipo ante Sporting Cristal en 2025.

Notas relacionadas
Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

LEER MÁS
Eryc Castillo reveló por qué él pateó el penal y no Paolo Guerrero en eliminación de Alianza Lima: "Fue la confianza"

Eryc Castillo reveló por qué él pateó el penal y no Paolo Guerrero en eliminación de Alianza Lima: "Fue la confianza"

LEER MÁS
Néstor Gorosito y su curiosa publicación tras la eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026

Néstor Gorosito y su curiosa publicación tras la eliminación de Alianza Lima contra 2 de Mayo de la Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

LEER MÁS
Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

LEER MÁS
Carlos Zambrano no se iría gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

Carlos Zambrano no se iría gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

Pablo Ceppelini tuvo provocativa publicación en medio de la eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: “Hermosa noche”

Asesinan a balazos a exfuncionario de la Municipalidad del Callao dentro de una camioneta: acompañante quedó herido

Fútbol Peruano

Mr. Peet estalló en vivo tras eliminación de Alianza Lima frente a 2 de Mayo: "Me hubiesen dicho que iban a renunciar a la competencia"

Carlos Zambrano no se iría gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de Jerí premia a funcionario del INPE que lideró requisa a celdas de expresidentes

Pedro Castillo le pide al Gobierno de Jerí requisar la celda de Vladimiro Montesinos y trasladarlo a Challapalca

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025