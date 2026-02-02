HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Sismo de magnitud 4,0 remeció Arequipa esta mañana
Sismo de magnitud 4,0 remeció Arequipa esta mañana     Sismo de magnitud 4,0 remeció Arequipa esta mañana     Sismo de magnitud 4,0 remeció Arequipa esta mañana     
EN VIVO

Las aventuras de José Jerí y Rospigliosi contra la justicia | Sin Guion con Rosa María Palacios

Fútbol Peruano

Franco Velazco reveló qué pasará con Williams Riveros en Universitario tras demora en su nacionalización: "Ya lo hemos inscrito"

El administrador de Universitario comentó que no pueden depender de una entidad del Estado para cerrar su plantel; por ello, decidieron inscribir al zaguero paraguayo como su séptimo extranjero.

Franco Velazco habló sobre el futuro de Williams Riveros en Universitario. Foto: composición LR/L1 Max
Franco Velazco habló sobre el futuro de Williams Riveros en Universitario. Foto: composición LR/L1 Max

Universitario derrotó 2-0 a ADT en el Estadio Monumental por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El cuadro merengue inició con pie derecho gracias a los goles de Álex Valera y Martín Pérez Guedes. Una vez acabado el compromiso, Franco Velazco, administrador de la 'U', hizo su análisis del partido y aprovechó para brindar detalles sobre cuestiones administrativas, como es el caso de la nacionalización del defensor Williams Riveros.

Como ya es conocido, el popular 'Jerarquía' no aprobó el examen en su segundo intento. Ante este escenario, Universitario decidió usar su último cupo de extranjero en Riveros y así dar por cerrado el plantel de cara al inicio del campeonato peruano.

PUEDES VER: Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

lr.pe

Franco Velazco confirmó que Williams Riveros será inscrito como extranjero

En conversación con L1 Max, Velazco adelantó que Riveros ya está inscrito como extranjero en Universitario. El administrador sostuvo que la 'U' no puede estar dependiendo del Estado, por lo que será el último foráneo del plantel y esperan contar con él en la próxima fecha contra Cusco FC.

Ya lo hemos inscrito a Williams, es ponerle parte final a todas estas idas y vueltas, no podemos estar dependiendo de una entidad del Estado. Aprovechamos que hoy cumpla su fecha de sanción y que esté listo para la próxima fecha”, declaró.

Del mismo modo, precisó que esperar más tiempo no es un escenario posible para Universitario. "Esperar un pronunciamiento y postergar decisiones en las partes deportivas no era lo más conveniente”, concluyó.

PUEDES VER: Alianza Lima - 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026: fecha y hora del partido de ida por la primera fase

lr.pe

Franco Velazco reveló que Universitario no realizará más fichajes

Con la inscripción de Williams Riveros, Velazco contó el equipo ya está cerrado. Bajo su punto de vista, la 'U' ha concretado un plantel fuerte en cada línea, por lo que no llegarán más refuerzos a menos para esta primera parte de la temporada.

“Ha sido un triunfo bien logrado, y nos da la tranquilidad para empezar a mirar con más claridad y optimismo las próximas fechas. Hemos armado un plantel muy sólido y ya está cerrado”, enfatizó.

Notas relacionadas
Esposa de Matías Di Benedetto revela que defensa de Universitario tuvo grave accidente antes de dar sus exámenes de nacionalización

Esposa de Matías Di Benedetto revela que defensa de Universitario tuvo grave accidente antes de dar sus exámenes de nacionalización

LEER MÁS
Universitario arrancó con el pie derecho su camino hacia el tetracampeonato: venció 2-0 a ADT

Universitario arrancó con el pie derecho su camino hacia el tetracampeonato: venció 2-0 a ADT

LEER MÁS
El campeón debutó con triunfo: Universitario venció 2-0 a ADT por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1

El campeón debutó con triunfo: Universitario venció 2-0 a ADT por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Abogado de joven que denunció a jugadores de Alianza Lima reveló cuánto tiempo podrían ir a prisión: "Un máximo de 12 años"

Abogado de joven que denunció a jugadores de Alianza Lima reveló cuánto tiempo podrían ir a prisión: "Un máximo de 12 años"

LEER MÁS
Esposa de Matías Di Benedetto revela que defensa de Universitario tuvo grave accidente antes de dar sus exámenes de nacionalización

Esposa de Matías Di Benedetto revela que defensa de Universitario tuvo grave accidente antes de dar sus exámenes de nacionalización

LEER MÁS
El campeón debutó con triunfo: Universitario venció 2-0 a ADT por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1

El campeón debutó con triunfo: Universitario venció 2-0 a ADT por el inicio del Torneo Apertura de la Liga 1

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados examen UNALM 2026-I: link oficial para saber quiénes ingresaron a la Universidad Nacional Agraria La Molina

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

[Vía L1 Max] Universitario vs ADT EN VIVO HOY por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1

Fútbol Peruano

[Vía L1 Max] Universitario vs ADT EN VIVO HOY por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1

Esposa de Matías Di Benedetto revela que defensa de Universitario tuvo grave accidente antes de dar sus exámenes de nacionalización

Juan Reynoso muestra su postura tras problemas de Melgar con 1190 Sports por derechos de transmisión: "Ojalá el fútbol peruano sea solidario"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alfonso López Chau: "No quiero ser un presidente secuestrado, amarrado por un Congreso que no deja hacer las cosas"

Elecciones 2026: catorce partidos prometen reducir ministerios en sus planes de gobierno

Elecciones 2026: Libertad Popular denuncia que sistema de la ONPE no permitiría cumplir con franja electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025