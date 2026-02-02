Universitario derrotó 2-0 a ADT en el Estadio Monumental por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El cuadro merengue inició con pie derecho gracias a los goles de Álex Valera y Martín Pérez Guedes. Una vez acabado el compromiso, Franco Velazco, administrador de la 'U', hizo su análisis del partido y aprovechó para brindar detalles sobre cuestiones administrativas, como es el caso de la nacionalización del defensor Williams Riveros.

Como ya es conocido, el popular 'Jerarquía' no aprobó el examen en su segundo intento. Ante este escenario, Universitario decidió usar su último cupo de extranjero en Riveros y así dar por cerrado el plantel de cara al inicio del campeonato peruano.

Franco Velazco confirmó que Williams Riveros será inscrito como extranjero

En conversación con L1 Max, Velazco adelantó que Riveros ya está inscrito como extranjero en Universitario. El administrador sostuvo que la 'U' no puede estar dependiendo del Estado, por lo que será el último foráneo del plantel y esperan contar con él en la próxima fecha contra Cusco FC.

“Ya lo hemos inscrito a Williams, es ponerle parte final a todas estas idas y vueltas, no podemos estar dependiendo de una entidad del Estado. Aprovechamos que hoy cumpla su fecha de sanción y que esté listo para la próxima fecha”, declaró.

Del mismo modo, precisó que esperar más tiempo no es un escenario posible para Universitario. "Esperar un pronunciamiento y postergar decisiones en las partes deportivas no era lo más conveniente”, concluyó.

Franco Velazco reveló que Universitario no realizará más fichajes

Con la inscripción de Williams Riveros, Velazco contó el equipo ya está cerrado. Bajo su punto de vista, la 'U' ha concretado un plantel fuerte en cada línea, por lo que no llegarán más refuerzos a menos para esta primera parte de la temporada.

“Ha sido un triunfo bien logrado, y nos da la tranquilidad para empezar a mirar con más claridad y optimismo las próximas fechas. Hemos armado un plantel muy sólido y ya está cerrado”, enfatizó.