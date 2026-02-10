La segunda fecha del Torneo Apertura 2026 ya pasó, pero aún se sigue hablando de la jugada polémica en el empate 1-1 de Universitario contra Cusco FC. Después de revisar el VAR, el árbitro Kevin Ortega cobró un penal a favor de los dorados tras una presunta falta en el área de Williams Riveros contra Aldair Fuentes. Con este gol, los cusqueños consiguieron la igualdad al último minuto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Las críticas contra Ortega fueron de inmediato y diversos programas deportivos debatieron sobre la jugada. A propósito, uno de los que brindó su postura fue Carlos Galván. El exdefensor de la 'U' aseguró que la culpa fue de Riveros porque salta a defender el balón aéreo de forma imprudente y desesperada.

Carlos Galván culpó a Williams Riveros por penal contra Universitario

Galván consideró que sí fue penal porque Riveros salta con el brazo extendido. Bajo su punto de vista, el zaguero paraguayo perdió la marca de Fuentes, por lo que comete falta en su apuro por no dejar que su rival cabeceé limpio.

“La imprudencia de Riveros hace que el VAR compre para que sea penal. Fue imprudente Riveros, la desesperación. Un central no puede saltar con el brazo extendido. Es penal para mí. El delantero o defensa, cuando salta a cabecear, siempre salta a cubrirse; en ningún momento Riveros saltó a cubrirse. Pienso que la desesperación e imprudencia de Riveros ocasionaron el penal. Riveros pierde la marca; fuera de que Ampuero lo empuja un poco a Riveros, pierde la marca y estira el brazo por desesperación para que no cabecee limpio", dijo en el programa 'Más que fútbol'.

"Al cabecear limpio Fuentes, se apoya Riveros, pero va con la inercia de ir para adelante. Apoya el brazo en la cara y, automáticamente, cuando vos sentís el contacto, dobla el codo y parece que le pega, pero es un apoyo de desesperación”, complementó.

Conar anunció que publicó audios VAR tras reclamo de Universitario

A través de un comunicado, la Comisión Nacional de Árbitros informó que los audios VAR tendrán carácter público. Por ende, comenzarán a compartirse por sus plataformas desde la tercera fecha del Torneo Apertura 2026.

"En tal sentido, a partir de la fecha 3 del campeonato, la Conar difundirá dichos audios a través de sus plataformas oficiales, las cuales serán oportunamente difundidas por la Liga de Fútbol Profesional Peruana. La Conar reafirma su compromiso permanente con la capacitación y el fortalecimiento del arbitraje a nivel nacional con el objetivo de elevar el nivel profesional y preservar la transparencia e integridad de todas las competiciones", se puede leer en el comunicado.