Cárceles de lujo y Norma Yarrow solicita cierre del despacho de José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026: programación de la fecha 6 y tabla de posiciones de la segunda etapa del torneo

Debido al inicio del Sudamericano de Clubes en Lima, la organización decidió adelantar algunos partidos de la sexta jornada de la fase 2 la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Universitario es el único líder de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Twitter/Liga Peruana de Vóley/Alianza Lima
Universitario es el único líder de la Liga Peruana de Vóley. Foto: Twitter/Liga Peruana de Vóley/Alianza Lima

La Liga Peruana de Vóley tendrá una atractiva jornada entre semana. La cercanía del Sudamericano de Clubes 2026 generó que la organización decida adelantar y aplazar algunos partidos de la sexta fecha de la fase 2 de la competición. Uno de los duelos más atractivos tendrá como protagonitas a Alianza Lima y Regatas Lima.

A pesar de su sorpresiva derrota contra Atenea, Universitario de Deportes se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. Por otra parte, son 4 equipos los que pelean por alguna de las plazas en los cuartos de final.

PUEDES VER: Presidente de Conar reconoce que no hubo penal para Cusco FC ante Universitario: 'No apreciamos evidencia de falta'

lr.pe

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley

Los partios de la fecha 6 se disputarán los miércoles 11 y 25 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuente de Villa El Salvador.

Miércoles 11 de febrero

  • Olva Latino vs Deportivo Soan | 2.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Regatas Lima | 4.30 p. m.
  • Universidad San Martín vs Rebaza Acosta | 7.00 p. m.

Martes 25 de febrero

  • Universitario vs Géminis | 4.30 p. m.
  • Atlético Atena vs Circolo Sportivo Italiano | 7.30 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Universitario1614244:1441
2.Alianza Lima1614243:1440
3.San Martín1613345:1940
4.Atlético Atenea169735:2928
5.Deportivo Géminis169731:2725
6.Regatas Lima169734:2924
7.Circolo Sportivo Italiano167928:3422
8.Deportivo Soan1651126:3618
9.Rebaza Acosta1641123:4013
10.Olva Latino1641217:4210

PUEDES VER: Hernán Barcos evidencia su enojo y lanza fuerte mensaje tras empate de FC Cajamarca en Liga 1: 'Hay que correr más'

lr.pe

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?

Todos los partidos de esta segunda etapa del torneo se podrán ver a través de la multiplataforma del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Entradas para la Liga Peruana de Vóley

La venta de entradas para los partidos de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley se realiza a través de la página web Joinnus. Estos son los precios.

  • General: 20 soles
  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles.
