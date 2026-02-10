Partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026: programación de la fecha 6 y tabla de posiciones de la segunda etapa del torneo
Debido al inicio del Sudamericano de Clubes en Lima, la organización decidió adelantar algunos partidos de la sexta jornada de la fase 2 la Liga Peruana de Vóley 2025-26.
La Liga Peruana de Vóley tendrá una atractiva jornada entre semana. La cercanía del Sudamericano de Clubes 2026 generó que la organización decida adelantar y aplazar algunos partidos de la sexta fecha de la fase 2 de la competición. Uno de los duelos más atractivos tendrá como protagonitas a Alianza Lima y Regatas Lima.
A pesar de su sorpresiva derrota contra Atenea, Universitario de Deportes se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones. Por otra parte, son 4 equipos los que pelean por alguna de las plazas en los cuartos de final.
Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley
Los partios de la fecha 6 se disputarán los miércoles 11 y 25 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuente de Villa El Salvador.
Miércoles 11 de febrero
- Olva Latino vs Deportivo Soan | 2.00 p. m.
- Alianza Lima vs Regatas Lima | 4.30 p. m.
- Universidad San Martín vs Rebaza Acosta | 7.00 p. m.
Martes 25 de febrero
- Universitario vs Géminis | 4.30 p. m.
- Atlético Atena vs Circolo Sportivo Italiano | 7.30 p. m.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|#
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1.
|Universitario
|16
|14
|2
|44:14
|41
|2.
|Alianza Lima
|16
|14
|2
|43:14
|40
|3.
|San Martín
|16
|13
|3
|45:19
|40
|4.
|Atlético Atenea
|16
|9
|7
|35:29
|28
|5.
|Deportivo Géminis
|16
|9
|7
|31:27
|25
|6.
|Regatas Lima
|16
|9
|7
|34:29
|24
|7.
|Circolo Sportivo Italiano
|16
|7
|9
|28:34
|22
|8.
|Deportivo Soan
|16
|5
|11
|26:36
|18
|9.
|Rebaza Acosta
|16
|4
|11
|23:40
|13
|10.
|Olva Latino
|16
|4
|12
|17:42
|10
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley?
Todos los partidos de esta segunda etapa del torneo se podrán ver a través de la multiplataforma del canal Latina (TV, web y app), pero también estará disponible completamente gratis a través de la página web de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.
Entradas para la Liga Peruana de Vóley
La venta de entradas para los partidos de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley se realiza a través de la página web Joinnus. Estos son los precios.
- General: 20 soles
- Norte: 30 soles
- Sur: 30 soles
- Oriente: 40 soles
- Occidente: 50 soles.