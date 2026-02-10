No cabe duda de que Alianza Lima es uno de los equipos más importantes de la Liga Peruana de Vóley. El vigente bicampeón no solo impacta por el nivel de sus jugadoras, sino también por el apoyo de su hinchada fecha tras fecha en el Polideportivo de Villa El Salvador. A propósito, la voleibolista Florangel Terrero admitió en una reciente entrevista que los fanáticos blanquiazules son los que más la impresionaron en toda el torneo.

"La de Alianza. Son fuertes", respondió la voleibolista Géminis en diálogo con Latina Deportes. Si bien reconoce el poderío de la hinchada, asegura que no le intimida, sino que le motivo a sacar lo mejor de sí durante el partido.

Florangel Terrero revela que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima

"¿Intimidarse quién? No, mi amor. ¿Tú sabes lo motivador que es jugar contra una hinchada tan grande? Yo los quiero a todos porque también así como apoyan a su propio club, que deberían, a mí también me apoyan individualmente y al mismo equipo también", comentó.

Es preciso indicar que no es la primera vez de Florangel Terrero en el vóley peruano. En la temporada 2021-2022, la bloqueadora central estuvo en Deportivo Soan. Una temporada después, se mudó a República Dominicana para jugar en Club Deportivo Calero. Actualmente, milita en las filas de Géminis.

¿Cómo va Géminis en la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026?

Géminis marcha en la quinta posición en la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026 con 25 puntos. Por el momento, se encuentra lejos de los primeros lugares del campeonato.