HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Deportes

Florangel Terrero, voleibolista puertorriqueña de Géminis, confesó que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima: "Son fuertes"

En una reciente entrevista, la jugadora sorprendió al afirmar que la hinchada de Alianza Lima es la que más le ha asombrado en toda la Liga Peruana de Vóley.

Florangel Terrero elogió la hinchada de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Latina
Florangel Terrero elogió la hinchada de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Latina

No cabe duda de que Alianza Lima es uno de los equipos más importantes de la Liga Peruana de Vóley. El vigente bicampeón no solo impacta por el nivel de sus jugadoras, sino también por el apoyo de su hinchada fecha tras fecha en el Polideportivo de Villa El Salvador. A propósito, la voleibolista Florangel Terrero admitió en una reciente entrevista que los fanáticos blanquiazules son los que más la impresionaron en toda el torneo.

"La de Alianza. Son fuertes", respondió la voleibolista Géminis en diálogo con Latina Deportes. Si bien reconoce el poderío de la hinchada, asegura que no le intimida, sino que le motivo a sacar lo mejor de sí durante el partido.

PUEDES VER: Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: 'Cuando me recupere'

lr.pe

Florangel Terrero revela que quedó impresionada con hinchada de Alianza Lima

"¿Intimidarse quién? No, mi amor. ¿Tú sabes lo motivador que es jugar contra una hinchada tan grande? Yo los quiero a todos porque también así como apoyan a su propio club, que deberían, a mí también me apoyan individualmente y al mismo equipo también", comentó.

Es preciso indicar que no es la primera vez de Florangel Terrero en el vóley peruano. En la temporada 2021-2022, la bloqueadora central estuvo en Deportivo Soan. Una temporada después, se mudó a República Dominicana para jugar en Club Deportivo Calero. Actualmente, milita en las filas de Géminis.

PUEDES VER: Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

lr.pe

¿Cómo va Géminis en la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026?

Géminis marcha en la quinta posición en la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2026 con 25 puntos. Por el momento, se encuentra lejos de los primeros lugares del campeonato.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Universitario1614244:1441
2.Alianza Lima1614243:1440
3.San Martín1613345:1940
4.Atlético Atenea169735:2928
5.Deportivo Géminis169731:2725
6.Regatas Lima169734:2924
7.Circolo Sportivo Italiano167928:3422
8.Deportivo Soan1651126:3618
9.Rebaza Acosta1641123:4013
10.Olva Latino1641217:4210
Notas relacionadas
Partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026: programación de la fecha 6 y tabla de posiciones de la segunda etapa del torneo

Partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026: programación de la fecha 6 y tabla de posiciones de la segunda etapa del torneo

LEER MÁS
Thaisa Mcleod lapida a sus críticos tras vencer a Universitario: “Hay gente que se rasca la panza y no sabe qué es este deporte”

Thaisa Mcleod lapida a sus críticos tras vencer a Universitario: “Hay gente que se rasca la panza y no sabe qué es este deporte”

LEER MÁS
Alianza Lima - Regatas: día, hora y canal TV del partido adelantado por la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - Regatas: día, hora y canal TV del partido adelantado por la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

LEER MÁS
Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

Tras reclamo de Universitario, Conar anunció que audios del VAR serán públicos a partir de la próxima fecha

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo recuerda 'Capiatazo' ante Universitario y revela que espera 'Matutazo' en Copa Libertadores: "Ojalá Dios nos ilumine"

DT de 2 de Mayo recuerda 'Capiatazo' ante Universitario y revela que espera 'Matutazo' en Copa Libertadores: "Ojalá Dios nos ilumine"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Brasil tiene un nuevo socio estratégico para posicionar su tecnología militar en América Latina y no depender más de EE.UU. o China

Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

Deportes

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

DT de 2 de Mayo recuerda 'Capiatazo' ante Universitario y revela que espera 'Matutazo' en Copa Libertadores: "Ojalá Dios nos ilumine"

Sekou Gassama ya tendría fecha para debutar con Universitario por el Torneo Apertura: "Va a tener la oportunidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

La cortina de humo de José Jerí: una requisa en Barbadillo en medio de escándalo por reuniones clandestinas y visitas en Palacio

Embajador de EE.UU publica foto con José Jerí y genera reacciones por su mensaje: "Cambiando el menú"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025