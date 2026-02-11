Nicole Pérez explicó razón del triunfazo de Atenea ante Universitario: "Ellas tenían la presión"

El resultado más sorpresivo de la jornada 5 en la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley fue la victoria por 3-0 de Atlético Atenea sobre Universitario de Deportes. El equipo de las diosas se impuso a las punteras de la tabla de posiciones gracias al partidazo de jugadoras como Thaisa Mc Leod y Nicole Pérez, quien se animó a revelar cómo se motivaron sus compañeras en la previa.

"Antes de entrar nos dijimos: ¿qué tenemos que perder? Ellas tenían la presión antes que nosotras y creo que eso también nos jugó a favor", fueron las declaraciones de la receptora recogidas por La Cátedra Deportes.

Nicole Pérez tras vencer a Universitario: "Estuvimos muy tranquilas"

"Estuvimos muy tranquilas y confiadas en lo que hacíamos. En el último set estuvimos punto a punto y supimos darlo vuelta. Más que nada, lo bueno es que creo que estamos muy unidas", agregó Pérez, quien actualmente se posiciona como la jugadora con más puntos anotados en esta instancia del torneo.

Precisamente debido al buen momento que atraviesa, la mundialista argentina fue consultada acerca de si ya empezaba a analizar otras propuestas. "Yo recién veo todo cuando termina la liga porque estoy muy concentrada en lo que estamos haciendo en los entrenamientos. Se verá el año que viene qué voy a hacer", dijo.

Nicole Pérez lidera el ranking de máximas anotadas en esta segunda etapa. Foto: Liga Peruana de Vóley

La joven voleibolista de 22 años remarcó además su compromiso con Atenea, así como con la entrenadora Lorena Góngora. "Siento que sí (hice bien en venir). La 'Lore' la verdad es que nos entrena muy bien, es una entrenadora de mucha técnica que mejoró a todas en el equipo y eso se ve en los entrenamientos", sostuvo.

¿Cuándo juega Atenea por la Liga Peruana de Vóley?

El próximo partido de Atenea en esta segunda etapa de la LPV será el que sostenga este sábado 14 de febrero, a partir de las 5.00 p. m., frente a la Universidad San Martín. El conjunto dirigido por Lorena Góngora se ubica en el puesto 4 de la tabla de posiciones, en zona de clasificación para los playoffs.