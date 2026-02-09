HOYSuscripcion LR Focus

Ilia Malinin venció el temible salto mortal que fue prohibido hace 50 años: prodigio del patinaje ganó el oro para Estados Unidos en JJ. OO.

La actuación del estadounidense en la final por equipos de los Juegos Olímpicos de Invierno generó una serie de reacciones. Novak Djokovic quedó boquiabierto al ver en vivo el accionar del patinador.

Ilia Malinin es el vigente bicampeón del mundo del patinaje artístico. Foto: Twitter
Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 fueron el escenario elegido para ver al nuevo prodigio del patinaje artístico. Con solo 21 años, Ilia Malinin sorprendió a todo el mundo con su sensacional actuación en la prueba por equipos masculinos y aseguró una nueva medalla de oro para la delegación de Estados Unidos.

El vigente bicampeón mundial, que se estrenaba en la palestra olímpica, tuvo un sus manos la definición de la serie contra Japón y no defraudó: sus cinco saltos cuádruples fueron determinantes para obtener la presea.

Ilia Malinin venció el temible salto mortal en los Juegos Olímpicos

Los 200.03 puntos que obtuvo el patinador estadounidense reflejaron en gran desempeño que mostró en la pista. Más allá de la espectacular rutina que ejecuto, el público que asistió al Milano Ice Skating Arena quedó cautivado cuando Malinin realizó un salto mortal hacia atrás, maniobra que estuvo prohibida durante 50 años ―se levantó el veto en el 2024― debido a su alta peligrosidad.

Los trucos campeón olímpico generaron una gran repercusión. Uno de los que tuvo la oportunidad de verlo en directo fue el histórico tenista Novak Djokovic; el serbio se mostró incrédulo con la presentación y se tomó la cabeza sin poder concebir lo que estaba presenciando.

Ilia Malinin guarda su mejor truco para la prueba individual

El denominado 'Dios del Quad' se reservó algunos trucos para la final masculina del patinaje sobre hielo. En la prueba por equipos, Ilia Malinin decidió no ejecutar el 'cuádruple axel' que lo catapultó a la fama mundial y lo convirtió en el único deportista que lo consiguió en un competición. Sus seguidores esperan con ansiasa ver este movimiento.

