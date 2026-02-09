HOYSuscripcion LR Focus

Keiko Fujimori y el rechazo de la gente una vez más | Epicentro Electoral - Réplica

Sergio Peña se hunde con el Sakaryaspor tras perder 1-0 en su debut por la segunda división de la Liga Turca

El volante peruano firmó un debut para el olvido, en Turquía, no pudo evitar la derrota del Sakaryaspor ante Erzurumspor y se ubica en puestos de descensos. Peña fue cuestionado por la hinchada.

Sergio Peña perdió en su debut en la liga de Turquia. Foto: Lr/ESPN
Sergio Peña perdió en su debut en la liga de Turquia. Foto: Lr/ESPN

Sergio Peña arrancó el año con el pie izquierdo luego de estar vinculado a un escándalo extradeportivo e incluso fue seperado de Alianza Lima. El volante nacional sorprendió al fichar por un desconocido equipo de segunda división de Turquía y firmó un debut para el olvido. El Sakaryaspor perdió 1-0 ante Erzurumspor y se hunde en la tabla de posiciones. El conjunto 'verde' tendrá que remontar para evitar caer a la tercera división.

El mediocampista Giovanni Crociata marcó el único tanto del partido a los 61 minutos, un resultado que agrava la crisis del equipo verde y negro. Sergio Peña usó la '10' y arrancó de titular, pero no pudo evitar la preocupante caída de su nuevo equipo.

Sekou Gassama ya tendría fecha para debutar con Universitario por el Torneo Apertura: "Va a tener la oportunidad"

lr.pe

¿Cómo fue el debut de Sergio Peña en el Sakaryaspor en la segunda división de la Liga Turca?

El centrocampista peruano fue uno de los jugadores más dinámicos. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para evitar una nueva derrota. Sakaryaspor enfrenta una preocupante racha negativa, ya que no ha conseguido victorias en las últimas siete jornadas y aún no ha logrado sumar de a tres en lo que va del 2026. Por ende, el cuadro liderado por Sergio Peña se estancó en 23 puntos en la tabla de posiciones, permaneciendo en zona de descenso y poniendo en riesgo su continuidad en la categoría.

Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras derrota agónica de Sporting Cristal ante Melgar: "Nos gusta mucho regalar goles"

lr.pe

¿En qué clubes del extranjero jugó Sergio Peña?

El volante de 30 años vuelve a la actividad en el fútbol internacional tras haber pasado por diversas ligas europeas. Su trayectoria incluye estadías en países como Suecia, Países Bajos, España, Grecia y Portugal, donde integró las plantillas de los clubes Malmö, FC Emmen, Granada, PAOK y Tondela, respectivamente.

Sergio Peña confronta a seguidora que criticó foto junto a su novia tras ser denunciado por abuso: "Invierte tu tiempo en una buena educación"

Sergio Peña confronta a seguidora que criticó foto junto a su novia tras ser denunciado por abuso: "Invierte tu tiempo en una buena educación"

Sergio Peña fue presentado por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía: firmó contrato por 4 meses

Sergio Peña fue presentado por Sakaryaspor de la segunda división de Turquía: firmó contrato por 4 meses

Sergio Peña se va de Perú para firmar por Sakarya de Turquía: volante resolvió su contrato con Alianza Lima tras denuncia

Sergio Peña se va de Perú para firmar por Sakarya de Turquía: volante resolvió su contrato con Alianza Lima tras denuncia

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Hernán Barcos no pierde su magia a sus casi 42 años: anotó golazo con FC Cajamarca tras dejar a 4 jugadores en el camino

Hernán Barcos no pierde su magia a sus casi 42 años: anotó golazo con FC Cajamarca tras dejar a 4 jugadores en el camino

Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

Hernán Barcos bailó en banderazo de Cajamarca FC y lanzó emotivo discurso: "El año que viene estaremos jugando la Copa Libertadores"

