Sergio Peña arrancó el año con el pie izquierdo luego de estar vinculado a un escándalo extradeportivo e incluso fue seperado de Alianza Lima. El volante nacional sorprendió al fichar por un desconocido equipo de segunda división de Turquía y firmó un debut para el olvido. El Sakaryaspor perdió 1-0 ante Erzurumspor y se hunde en la tabla de posiciones. El conjunto 'verde' tendrá que remontar para evitar caer a la tercera división.

El mediocampista Giovanni Crociata marcó el único tanto del partido a los 61 minutos, un resultado que agrava la crisis del equipo verde y negro. Sergio Peña usó la '10' y arrancó de titular, pero no pudo evitar la preocupante caída de su nuevo equipo.

¿Cómo fue el debut de Sergio Peña en el Sakaryaspor en la segunda división de la Liga Turca?

El centrocampista peruano fue uno de los jugadores más dinámicos. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para evitar una nueva derrota. Sakaryaspor enfrenta una preocupante racha negativa, ya que no ha conseguido victorias en las últimas siete jornadas y aún no ha logrado sumar de a tres en lo que va del 2026. Por ende, el cuadro liderado por Sergio Peña se estancó en 23 puntos en la tabla de posiciones, permaneciendo en zona de descenso y poniendo en riesgo su continuidad en la categoría.

¿En qué clubes del extranjero jugó Sergio Peña?

El volante de 30 años vuelve a la actividad en el fútbol internacional tras haber pasado por diversas ligas europeas. Su trayectoria incluye estadías en países como Suecia, Países Bajos, España, Grecia y Portugal, donde integró las plantillas de los clubes Malmö, FC Emmen, Granada, PAOK y Tondela, respectivamente.