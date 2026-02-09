Alianza Lima - Regatas Lima: día, hora y canal TV del partido adelantado por la Liga Peruana de Vóley 2026
Debido a la participación de ambos clubes en el Sudamericano de Clubes de Vóley, la organización del torneo local decidió adelantar el partido correspondiente a la fecha 6 de la segunda etapa.
Alianza Lima y Regatas Lima jugarán un duelo clave por la sexta jornada de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. La organización del torneo decidió adelantar algunos duelos de esta fecha debido a los compromisos internacionales que afrontarán ambas escuadras en el Sudamericano de Clubes de Vóley, que tendrá como sede la ciudad de Lima.
Las dirigidas por Facundo Morando, el conjunto chorrillano y la Universidad San Martín de Porres serán los representantes peruanos en la justa continental.
¿Cuándo juega Alianza Lima contra Regatas?
El partido entre blanquiazules y chorrillanas, por la fecha 6 de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se jugará este miércoles 11 de enero.
¿A qué hora es el partido de Alianza Lima contra Regatas?
En todo el territorio peruano, este Alianza Lima contra Regatas se podrá seguir a partir de las4.30 p. m. Será el segundo cotejo del día.
¿En qué canal ver Alianza Lima contra Regatas?
La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Esta popular casa televisora también tiene los derechos del resto de encuentros en la Liga Peruana de Vóley.
Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley
Estos son los 3 partidos de la sexta fecha que se adelantaron. Todos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
- Olva Latino vs Deportivo Soan | 2.00 p. m.
- Alianza Lima vs Regatas Lima | 4.30 p. m.
- Universidad San Martín vs Rebaza Acosta | 7.00 p. m.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
Con la sorpresiva derrota de Universitario frente a Atlético Atenea, todo quedó muy ajustado en los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.
|#
|EQUIPO
|PJ
|PG
|PP
|SETS
|PUNTOS
|1.
|Universitario
|16
|14
|2
|44:14
|41
|2.
|Alianza Lima
|16
|14
|2
|43:14
|40
|3.
|San Martín
|16
|13
|3
|45:19
|40
|4.
|Atlético Atenea
|16
|9
|7
|35:29
|28
|5.
|Deportivo Géminis
|16
|9
|7
|31:27
|25
|6.
|Regatas Lima
|16
|9
|7
|34:29
|24
|7.
|Circolo Sportivo Italiano
|16
|7
|9
|28:34
|22
|8.
|Deportivo Soan
|16
|5
|11
|26:36
|18
|9.
|Rebaza Acosta
|16
|4
|11
|23:40
|13
|10.
|Olva Latino
|16
|4
|12
|17:42
|10