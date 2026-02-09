Regatas Lima necesita un triunfo para no poner en riesgo no complicarse más en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Alianza Lima/Andina

Alianza Lima y Regatas Lima jugarán un duelo clave por la sexta jornada de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. La organización del torneo decidió adelantar algunos duelos de esta fecha debido a los compromisos internacionales que afrontarán ambas escuadras en el Sudamericano de Clubes de Vóley, que tendrá como sede la ciudad de Lima.

Las dirigidas por Facundo Morando, el conjunto chorrillano y la Universidad San Martín de Porres serán los representantes peruanos en la justa continental.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Regatas?

El partido entre blanquiazules y chorrillanas, por la fecha 6 de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se jugará este miércoles 11 de enero.

¿A qué hora es el partido de Alianza Lima contra Regatas?

En todo el territorio peruano, este Alianza Lima contra Regatas se podrá seguir a partir de las4.30 p. m. Será el segundo cotejo del día.

¿En qué canal ver Alianza Lima contra Regatas?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Esta popular casa televisora también tiene los derechos del resto de encuentros en la Liga Peruana de Vóley.

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley

Estos son los 3 partidos de la sexta fecha que se adelantaron. Todos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Olva Latino vs Deportivo Soan | 2.00 p. m.

Alianza Lima vs Regatas Lima | 4.30 p. m.

Universidad San Martín vs Rebaza Acosta | 7.00 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Con la sorpresiva derrota de Universitario frente a Atlético Atenea, todo quedó muy ajustado en los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.