HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Alianza Lima - Regatas Lima: día, hora y canal TV del partido adelantado por la Liga Peruana de Vóley 2026

Debido a la participación de ambos clubes en el Sudamericano de Clubes de Vóley, la organización del torneo local decidió adelantar el partido correspondiente a la fecha 6 de la segunda etapa.

Regatas Lima necesita un triunfo para no poner en riesgo no complicarse más en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Alianza Lima/Andina
Regatas Lima necesita un triunfo para no poner en riesgo no complicarse más en la Liga Peruana de Vóley. Foto: composición LR/Alianza Lima/Andina

Alianza Lima y Regatas Lima jugarán un duelo clave por la sexta jornada de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. La organización del torneo decidió adelantar algunos duelos de esta fecha debido a los compromisos internacionales que afrontarán ambas escuadras en el Sudamericano de Clubes de Vóley, que tendrá como sede la ciudad de Lima.

Las dirigidas por Facundo Morando, el conjunto chorrillano y la Universidad San Martín de Porres serán los representantes peruanos en la justa continental.

PUEDES VER: Presidente de Conar reconoce que no hubo penal para Cusco FC ante Universitario: 'No apreciamos evidencia de falta'

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Regatas?

El partido entre blanquiazules y chorrillanas, por la fecha 6 de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, se jugará este miércoles 11 de enero.

¿A qué hora es el partido de Alianza Lima contra Regatas?

En todo el territorio peruano, este Alianza Lima contra Regatas se podrá seguir a partir de las4.30 p. m. Será el segundo cotejo del día.

¿En qué canal ver Alianza Lima contra Regatas?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Esta popular casa televisora también tiene los derechos del resto de encuentros en la Liga Peruana de Vóley.

PUEDES VER: Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras agónico triunfo de Melgar ante Sporting Cristal: 'Nos gusta mucho regalar goles'

lr.pe

Programación de la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley

Estos son los 3 partidos de la sexta fecha que se adelantaron. Todos se jugarán en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

  • Olva Latino vs Deportivo Soan | 2.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Regatas Lima | 4.30 p. m.
  • Universidad San Martín vs Rebaza Acosta | 7.00 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Con la sorpresiva derrota de Universitario frente a Atlético Atenea, todo quedó muy ajustado en los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley.

#EQUIPOPJPGPPSETSPUNTOS
1.Universitario1614244:1441
2.Alianza Lima1614243:1440
3.San Martín1613345:1940
4.Atlético Atenea169735:2928
5.Deportivo Géminis169731:2725
6.Regatas Lima169734:2924
7.Circolo Sportivo Italiano167928:3422
8.Deportivo Soan1651126:3618
9.Rebaza Acosta1641123:4013
10.Olva Latino1641217:4210
Notas relacionadas
Pablo Guede responde a los que cuestionan los 8 cambios que hizo en Alianza Lima ante Comerciantes Unidos: "No tiene nada que ver"

Pablo Guede responde a los que cuestionan los 8 cambios que hizo en Alianza Lima ante Comerciantes Unidos: "No tiene nada que ver"

LEER MÁS
Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

LEER MÁS
DT de 2 de Mayo ya sabe festejar en Perú: la vez que visitó Lima por Copa Libertadores y clasificó contra todo pronóstico

DT de 2 de Mayo ya sabe festejar en Perú: la vez que visitó Lima por Copa Libertadores y clasificó contra todo pronóstico

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras agónico triunfo de Melgar ante Sporting Cristal: "Nos gusta mucho regalar goles"

Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras agónico triunfo de Melgar ante Sporting Cristal: "Nos gusta mucho regalar goles"

LEER MÁS
Kevin Ortega será sancionado tras error arbitral en Cusco FC ante Universitario: presidente de la Conar confirma 'correctivos' contra los implicados

Kevin Ortega será sancionado tras error arbitral en Cusco FC ante Universitario: presidente de la Conar confirma 'correctivos' contra los implicados

LEER MÁS
Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

Carlos Zambrano denunció por presunta extorsión a joven que lo acusó de abuso

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Policía dispara a hombre que trató de tranquilizarlo cuando discutía con su pareja en Los Olivos: víctima podría perder un pulmón

Alianza Lima - Regatas Lima: día, hora y canal TV del partido adelantado por la Liga Peruana de Vóley 2026

Corte de Moquegua impulsa el programa de Justicia de Paz Escolar en diez instituciones educativas

Deportes

Tabla actualizada de la Liga Peruana de Vóley 2026: posiciones tras los resultados de la segunda etapa

¿Dónde ver FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso HOY, con Hernán Barcos, por la Liga 1 2026?

Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras agónico triunfo de Melgar ante Sporting Cristal: "Nos gusta mucho regalar goles"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: JNJ inicia investigación preliminar contra exfiscal por supuesto uso indebido de vehículos oficiales

Congresista Aguayo tiene “albergue” en el que perpetúa el abuso contra niñas al no considerarlas víctimas

Betssy Chávez: Poder Judicial admite a trámite habeas corpus para la entrega inmediata del salvoconducto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025