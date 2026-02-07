Miguel Calzado, director de las canteras del Real Betis, habló en una reciente entrevista sobre por qué decidieron fichar a Rafael Guzmán, exjugador de Universitario de Deportes. En sus palabras, no dudó en destacar el potencial del futbolista de 18 años, e incluso señaló que cuando lo vio parecía de mayor edad por su madurez y porte físico. Además, el directivo del Betis contó detalles de los primeros acercamientos que tuvo con Universitario.

Según explicó, el defensor fue observado por primera vez en un trabajo de scouting realizado en nuestro país y, desde entonces, se iniciaron conversaciones con la ‘U’. Sin embargo, aclaró que por ahora deberá adaptarse y formará parte del equipo juvenil, donde ganará experiencia.

Miguel Calzado revela por qué ficharon a Rafael Guzmán

En su entrevista con RPP, resaltó las condiciones de Guzmán y destacó que su incorporación a la sub-19 le ayudará en su desarrollo como futbolista, ya que la liga de España es competitiva.

"Es un chico que tiene buenas condiciones y el plan con él es el mimo que con cualquier otro chico. Se incorporará a la sub-19 para que se vaya adaptando a lo que es el club y a una liga tan competitiva como es España. Allí se va a intentar mejorarlo y desarrollarlo, con la idea que pueda dar el salto al futbol profesional", empezó diciendo.

"Es un jugador que hay que desarrollar, tiene muchos aspectos de mejora y es un central sobrio. Incluso, cuando vino, parecía de más edad, no solo por suporte atlético, sino por su madurez en el juego a la hora de interpretar defensivamente. Es un defensa bastante equilibrado, con potencial y por eso su seguimiento", complementó el directivo.

Directivo del Real Betis revela cuando fueron los primeros acercamientos con Universitario por Rafael Guzmán

Según Calzado, conocieron al jugador hace unos años y, tras darle seguimiento, se convencieron de incorporarlo a sus filas.

"El tema viene desde hace un par de años en un viaje del scouting a Perú, lo observó en un partido y a partir de allí iniciamos el contacto con Universitario de Deportes. Trajimos al chico a entrenar con nosotros, le hicimos un seguimiento y esperamos a que FIFA nos deje incorporarlo", declaró Calzado.

"El jugador con su rendimiento y desarrollo va macando los tiempos. Es cierto que no es fácil que debute pronto, es un chico que cambia de país y de cultura, eso lleva un tiempo de adaptación. Tiene que desarrollarse y para eso está nuestra academia".

"Rafa tiene en ventaja el idioma, que es fundamental, eso te hace adaptar rápido y sentirse cómodo ya depende de la persona. Aquí la gente es muy hospitalaria y cercana y eso lo va a ayudar en su adaptación", sentenció.