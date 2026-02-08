HOYSuscripcion LR Focus

Miguel Rondelli resta importancia a la polémica de Kevin Ortega en Cusco FC ante Universitario: "Tuvo errores para los dos lados"

El entrenador argentino asegura que hubo errores en el arbitraje para ambas partes y que no influyeron en el resultado contra el tricampeón de la Liga 1.

Rondelli respalda al árbitro Kevin Ortega luego del partido ante la 'U'. Foto: Lr/Latin Media
Rondelli respalda al árbitro Kevin Ortega luego del partido ante la 'U'. Foto: Lr/Latin Media

El partido entre Universitario y Cusco FC sigue dando que hablar, tras una polémico penal cobrado por Kevin Ortega en la segunda fecha del Torneo Apertura. El árbitro divisó un contacto del zaguero Williams Riveros cuando fue a cabecear un balón con Aldair Fuentes. La decisión generó debate en la prensa deportiva y en los hinchas de la 'U'. Sin embargo, Miguel Rondelli restó importancia e incluso respaldó el suceso.

El DT de Cusco FC supo neutralizar al tricampeón de la Liga 1 en varios pasajes del partido e incluso les quitó la posesión de balón. Sin embargo, la efectividad e Álex Valera puso contra las cuerdas al cuadro cusqueño pese a las estadísticas hasta que una polémica decisión arbitral cambió el destino del encuentro.

¿Qué dijo Miguel Rondeli sobre Kevin Ortega sobre el arbitraje entre Cusco FC y Universitario?

Rondelli no desaprovechó la oportunidad, en conferencia de prensa, para hablar sobre el cuestionado arbitraje. “En el primer momento no lo vi. Cuando vimos que se estaba revisando fuimos hacia la Tablet y pudimos buscar la imagen del córner y vimos que había un codazo, entonces ahí nos quedamos tranquilos porque sabíamos que se iba a revisar”, enfatizó el DT de Cusco FC.

Además, descartó alguna posibilidad de robo. “Yo creo que el árbitro tuvo errores para los dos lados y que no influyó en el resultado. No veo que haya influido en el resultado. He protestado con él, pero por otras cosas totalmente diferentes. El árbitro no cobra penal, lo llama el VAR. Si hubiese querido influir en el resultado hubiera expulsado a Caín Fara en el primer tiempo y no me quejo del árbitro”, sentenció Rondeli.

José Carabalí sobre penal cobrado por Kevin Ortega: "Dijo que se equivocó"

"El árbitro al último dice que se equivocó. La verdad no sé por qué cobró penal. Algunos compañeros escucharon que dijo que se equivocó", declaró el ecuatoriano en diálogo con L1 Max al ser consultado por el desempeño del arbitraje.

Es importante destacar que de acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el cobro se efectuó por un golpe y no por algún toque del balón con la mano por parte de Riveros. La gran duda surgió debido a que las tomas proporcionadas por las cámaras no mostraron con claridad el contacto entre el zaguero y el atacante.


