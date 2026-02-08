Universitario empató 1-1 contra Cusco FC en un polémico partido por la segunda fecha del Torneo Apertura. El tricampeón de la Liga 1 no lució bien e incluso sufrió más de la cuenta para encontrar el gol. Sin embargo, pegado a su estrategia defensiva, se estaba llevando 3 puntos valiosos hasta que una supuesto golpe de Williams Riveros a Aldair Fuentes, en el área 'crema', cambió el destino del partido. Por este motivo, Jairo Concha y Andy Polo estallaron en redes sociales por el penal cobrado de Kevin Ortega.

La 'U' se metió atrás para cerrar el partido y lo estaba logrando, aunque nadie contaba con el desacertado criterio del juez principal pese al uso del VAR. Lo más extraño surgió minutos después, ya que el árbitro le dijo a sus compañeros que se había equivocado en cobro, según José Carabalí,

¿Qué dijeron Jairo Concha y Andy Polo sobre el polémico arbitraje en Universitario vs Cusco FC?

Ambos jugadores de Universitario no pudieron ocultar su enojo por la inexplicable acción de Kevin Ortega. Jairo Concha, ni bien acabó el partido, subió una foto que más parecía un mensaje subliminal al postear a Robinho en sus historias de Instagram. El volante mandó una indirecta con el nombre del talentoso extremo brasileño.

Por otro lado, Andy Polo fue más claro y dejó un contundente mensaje en Instagram. "Cómo vas a cobrar ese penal. Qué abusivos, primero al Boys y luego esto", posteó el experimentado carrilero de Universitario de Deportes. Otras figuras de la 'U' prefirieron guardar silencio sobre la dudosa situación.

Andy Polo explota en Instagram y cuestiona duramente a Kevin Ortega. Foto: Instagram de Andy Polo

José Carabalí sobre penal cobrado por Kevin Ortega: "Dijo que se equivocó"

"El árbitro al último dice que se equivocó. La verdad no sé por qué cobró penal. Algunos compañeros escucharon que dijo que se equivocó", declaró el ecuatoriano en diálogo con L1 Max al ser consultado por el desempeño del arbitraje. Es importante destacar que de acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el cobro se efectuó por un golpe y no por algún toque del balón con la mano por parte de Riveros. La gran duda surgió debido a que las tomas proporcionadas por las cámaras no mostraron con claridad el contacto entre el zaguero y el atacante.

