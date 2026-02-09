El arbitraje se convirtió en el principal protagonista del empate entre Universitario y Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Desde la institución merengue cuestionaron el accionar de Kevin Ortega, quien cobró un polémico penal a favor de los cusqueños luego de observar una supuesta falta de Williams Riveros contra Aldair Fuentes.

El propio Franco Velazco, administrador del club crema, calificó de "inadmisible" el desempeño del juez principal y aseguró que van a solicitar los audios del videoarbitraje. En medio de este ponorama, se pudo conocer que la 'U' se encuentra evaluando tomar medidas legales si Conar no accede a su petición.

Universitario buscaría inhabilitación de Kevin Ortega

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, además de buscar la divulgación de los audios, se buscaría la inhabilitación de los árbitros Kevin Ortega (principal) y Alejandro Villanueva (encargado del VAR). Asimismo, los de Ate esperan que se lleve a cabo una reestructuración en la Conar.

"A partir de ese punto, lo que va a hacer Universitario con Franco Velazco es el procedimiento regular de pedir el audio y que se haga público; si no se hace público, van a tomar una acción legal más al respecto. Luego de eso, es muy seguro que la 'U' va a pedir la suspensión de los árbitros involucrados, principalmente Kevin Ortega y Alejandro Villanueva. No solamente quedarse con el hecho de que no los arbitren más en el año, sino pedir la inhabilitación de ellos. Conar tendrá que evaluar, pero mañana (lunes 9 de febrero) se hace la queja", manifestó en L1 Max.

"Lo que me dicen en la U es que no buscan que sea solo este partido. Creen que hay un problema general en el arbitraje peruano y que deberían sumarse otros clubes perjudicados. La U buscará que se solucione y haya una reestructuración en Conar, pero principalmente pedirían la inhabilitación de los árbitros", agregó.

El polémico penal que cobró Kevin Ortega para Cusco FC

A los 86 minutos de juego, Kevin Ortega fue llamado por ver VAR para revisar una acción en al área de Universitario de Deportes. Luego de examinar lo acontecido, concluyó que exitió una falta de Riveros sobre Fuentes y determinó la pena máxima.