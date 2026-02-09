HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori lideran intención de voto | Sin Guion con Rosa María Palacios

Fútbol Peruano

Universitario buscaría inhabilitación de Kevin Ortega y evalua tomar medidas legales si Conar no publica audios de penal a Cusco FC

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, la intención del vigente campeón es que se lleve a cabo una reestructuración en Conar tras el polémico arbitraje en el empate con Cusco FC.

Kevin Ortega se encargó arbitrar el Universitario vs Cusco FC por la Liga 1. Foto: composición LR/EFE/Universitario
Kevin Ortega se encargó arbitrar el Universitario vs Cusco FC por la Liga 1. Foto: composición LR/EFE/Universitario

El arbitraje se convirtió en el principal protagonista del empate entre Universitario y Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Apertura de la Liga 1. Desde la institución merengue cuestionaron el accionar de Kevin Ortega, quien cobró un polémico penal a favor de los cusqueños luego de observar una supuesta falta de Williams Riveros contra Aldair Fuentes.

El propio Franco Velazco, administrador del club crema, calificó de "inadmisible" el desempeño del juez principal y aseguró que van a solicitar los audios del videoarbitraje. En medio de este ponorama, se pudo conocer que la 'U' se encuentra evaluando tomar medidas legales si Conar no accede a su petición.

PUEDES VER: Pablo Guede responde a los que cuestionan los 8 cambios que hizo en Alianza Lima ante Comerciantes Unidos: 'No tiene nada que ver'

lr.pe

Universitario buscaría inhabilitación de Kevin Ortega

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, además de buscar la divulgación de los audios, se buscaría la inhabilitación de los árbitros Kevin Ortega (principal) y Alejandro Villanueva (encargado del VAR). Asimismo, los de Ate esperan que se lleve a cabo una reestructuración en la Conar.

"A partir de ese punto, lo que va a hacer Universitario con Franco Velazco es el procedimiento regular de pedir el audio y que se haga público; si no se hace público, van a tomar una acción legal más al respecto. Luego de eso, es muy seguro que la 'U' va a pedir la suspensión de los árbitros involucrados, principalmente Kevin Ortega y Alejandro Villanueva. No solamente quedarse con el hecho de que no los arbitren más en el año, sino pedir la inhabilitación de ellos. Conar tendrá que evaluar, pero mañana (lunes 9 de febrero) se hace la queja", manifestó en L1 Max.

"Lo que me dicen en la U es que no buscan que sea solo este partido. Creen que hay un problema general en el arbitraje peruano y que deberían sumarse otros clubes perjudicados. La U buscará que se solucione y haya una reestructuración en Conar, pero principalmente pedirían la inhabilitación de los árbitros", agregó.

PUEDES VER: Paulo Autuori sorprende con sarcástico mensaje tras agónico triunfo de Melgar ante Sporting Cristal: 'Nos gusta mucho regalar goles'

lr.pe

El polémico penal que cobró Kevin Ortega para Cusco FC

A los 86 minutos de juego, Kevin Ortega fue llamado por ver VAR para revisar una acción en al área de Universitario de Deportes. Luego de examinar lo acontecido, concluyó que exitió una falta de Riveros sobre Fuentes y determinó la pena máxima.

Imágenes de la falta de Riveros que cobró Ortega. Foto: L1 Max.

Imágenes de la falta de Riveros que cobró Ortega. Foto: L1 Max.

Notas relacionadas
Universitario perdió 3-0 ante Atlético Atenea por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

Universitario perdió 3-0 ante Atlético Atenea por la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Caín Fara dice que no hablará del arbitraje tras el polémico empate entre Universitario y Cusco FC: "Después te sancionan"

Caín Fara dice que no hablará del arbitraje tras el polémico empate entre Universitario y Cusco FC: "Después te sancionan"

LEER MÁS
Javier Rabanal cuestiona el penal cobrado por Kevin Ortega a Universitario ante Cusco FC: "Hemos solicitado los audios del VAR"

Javier Rabanal cuestiona el penal cobrado por Kevin Ortega a Universitario ante Cusco FC: "Hemos solicitado los audios del VAR"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pablo Guede responde a los que cuestionan los 8 cambios que hizo en Alianza Lima ante Comerciantes Unidos: "No tiene nada que ver"

Pablo Guede responde a los que cuestionan los 8 cambios que hizo en Alianza Lima ante Comerciantes Unidos: "No tiene nada que ver"

LEER MÁS
Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

LEER MÁS
Alianza Lima sigue derecho en la Liga 1: venció 2-1 a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Alianza Lima sigue derecho en la Liga 1: venció 2-1 a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario buscaría inhabilitación de Kevin Ortega y evalua tomar medidas legales si Conar no publica audios de penal a Cusco FC

Furgoneta impacta contra bus de la línea C en la av. Abancay frente al Congreso de la República

Científicos curan el cáncer de páncreas en ratones: ¿podría llegar a probarse el tratamiento en humanos?

Fútbol Peruano

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026?

Pablo Guede responde a los que cuestionan los 8 cambios que hizo en Alianza Lima ante Comerciantes Unidos: "No tiene nada que ver"

Paolo Guerrero deja fuerte autocrítica pese al triunfo 2-1 de Alianza Lima contra Comerciantes Unidos: "No debimos pasar contratiempos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Vladimir Cerrón reaparece en vivo desde la clandestinidad y confirma que está en el Perú: "No huyo de la justicia"

Zhihua Yang: ¿cuántos millones facturó en obras de construcción el amigo del presidente Jerí?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025