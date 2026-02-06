Sin Flores ni Polo: la posible alineación de Universitario para enfrentar a Cusco FC por la segunda fecha de la Liga 1

Todo va quedando listo para el inicio de la segunda fecha del Torneo Apertura por la Liga 1 2026. Uno de los partidos más llamativos de esta jornada será el que disputen Cusco FC ante Universitario. El técnico crema, Javier Rabanal, viene alistando la alineación que mandará en su visita a la altura, teniendo en cuenta que tendrá algunas bajas para este duelo que se jugará el sábado 7 de febrero a las 8:00 PM.

Dentro de las principales novedades en el once, está la inclusión del delantero Lisandro Alzugaray, quien acompañaría a Álex Valera en el ataque. De igual forma, regresan Williams Riveros y Anderson Santamaría, defensores que suelen ser titulares en el esquema del técnico español. Para este partido, Andy Polo y Edison Flores no estarán desde el arranque por decisión técnica.

Universitario alista cambios para enfrentar a Cusco FC en la Liga 1 2026

La inclusión de Williams Riveros y Anderson Santamaría en la alineación se da para reforzar la zona defensiva, considerando que al frente tendrá a un rival que suele aprovechar el juego aéreo. Por el lado de Lisandro Alzugaray, su experiencia jugando en la altura podría ser clave en su visita a Cusco. Este sería el once que mandaría Javier Rabanal: Diego Romero; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Caín Fara; Jesús Castillo, César Inga, José Carabalí, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Lisandro Alzugaray, Álex Valera.

En cuanto a las ausencias para este partido, no estarán Aldo Corzo, Andy Polo y Edison Flores. Ninguno de los tres futbolistas iniciarían las acciones por distintos motivos. 'Oreja' Flores no ha entrenado con normalidad durante la semana, siendo esta la principal razón de su ausencia. Aldo Corzo y Andy Polo no estarán desde el arranque del partido por decisión del técnico, quien busca priorizar la solidez defensiva y mayor control del mediocampo. Se supo que José Rivera tampoco viajará junto al plantel para este partido y en su reemplazo iría Héctor Fértoli, siendo una de las novedades dentro de la convocatoria.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Universitario?

El duelo entre Cusco FC y Universitario se llevará a cabo el próximo sábado 7 de febrero a las 8.00 p. m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este enfrentamiento corresponde por la segunda fecha del Torneo Apertura en la Liga 1 2026.