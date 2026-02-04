Universitario arrancó la Liga 1 con el pie derecho, tras vencer 2-0 a ADT en el Estadio Monumental por la primera fecha de la Liga 1 2026. El tricampeón del fútbol peruano no se despeino e incluso pudo golear al popular equipo de Tarma. La 'U' de Rabanal lució un letal ataque, buen juego por las bandas con el 1-3-5-2 y un incremento en posesión de balón. Por este motivo, Erick Osores no pudo ocultar su asombro y se rindió ante los 'cremas'.

La salida de Jorge Fossati y Rodrigo Ureña generó intriga en el equipo titular e incluso algunos hinchas pensaron que el vigente campeón se estaba debilitando. Sin embargo, al menos en llano, Universitario sigue siendo el principal candidato para ganar la Liga 1 y revalidar la 'corona'.

¿Qué dijo Erick Osores sobre Universitario en Liga 1?

El periodista deportivo sorprendió al asegurar que ganar en el Estadio Monumental es casi imposible, ya que el campeón es muy sólido ante equipos de la Liga 1 y tiene bastante experiencia. "Ir al Monumemental es prácticamente asumur una derrota. Es tan fuerte la 'U' en el Monumental que, bueno, salvo un accidente como el de Alianza Atlético Sullana el año pasado, va a ser muy dificil que cualquier equipo le quite puntos", enfatizó Erick Osores en Fútbol en América.

El conductor de Fútbol en América quedó maravillado con Universitario en el Estadio Monumental. Foto: Erick y Gonzalo

Javier Rabanal se refirió sobre la ausencia de Sekou Gassama en debut de Universitario

El exDT de Independiente del Valle, dejó en claro que el senegalés viene entrenando con normalidad y que físicamente no tiene ningún problema. De igual forma, dejó la posibilidad abierta de adelantar su debut. "Se puede adelantar un poco porque físicamente ha venido bastante bien, ha hecho bastante trabajo por su cuenta y ya está trabajando con el grupo", indicó en conferencia de prensa.

Franco Velazco reveló que Universitario no realizará más fichajes

Con la inscripción de Williams Riveros, Velazco contó el equipo ya está cerrado. Bajo su punto de vista, la 'U' ha concretado un plantel fuerte en cada línea, por lo que no llegarán más refuerzos a menos para esta primera parte de la temporada.

“Ha sido un triunfo bien logrado, y nos da la tranquilidad para empezar a mirar con más claridad y optimismo las próximas fechas. Hemos armado un plantel muy sólido y ya está cerrado”, enfatizó.