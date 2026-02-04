HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí en su laberinto y Elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

El periodista deportivo se rindió ante el tricampeón del fútbol peruano por el buen juego mostrado e incluso aseguró que será casi imposible superar a la 'U', en condición de local, por Liga 1.

Erick Osores se rindió ante Universitario por su espectacular debut en Liga 1. Foto: Lr/América TV
Erick Osores se rindió ante Universitario por su espectacular debut en Liga 1. Foto: Lr/América TV

Universitario arrancó la Liga 1 con el pie derecho, tras vencer 2-0 a ADT en el Estadio Monumental por la primera fecha de la Liga 1 2026. El tricampeón del fútbol peruano no se despeino e incluso pudo golear al popular equipo de Tarma. La 'U' de Rabanal lució un letal ataque, buen juego por las bandas con el 1-3-5-2 y un incremento en posesión de balón. Por este motivo, Erick Osores no pudo ocultar su asombro y se rindió ante los 'cremas'.

La salida de Jorge Fossati y Rodrigo Ureña generó intriga en el equipo titular e incluso algunos hinchas pensaron que el vigente campeón se estaba debilitando. Sin embargo, al menos en llano, Universitario sigue siendo el principal candidato para ganar la Liga 1 y revalidar la 'corona'.

PUEDES VER: Eddie Fleischman arremete contra Jean Ferrari por los 7 extranjeros en Liga 1 y la inexistencia de torneos juveniles: "Es una vergüenza"

lr.pe

¿Qué dijo Erick Osores sobre Universitario en Liga 1?

El periodista deportivo sorprendió al asegurar que ganar en el Estadio Monumental es casi imposible, ya que el campeón es muy sólido ante equipos de la Liga 1 y tiene bastante experiencia. "Ir al Monumemental es prácticamente asumur una derrota. Es tan fuerte la 'U' en el Monumental que, bueno, salvo un accidente como el de Alianza Atlético Sullana el año pasado, va a ser muy dificil que cualquier equipo le quite puntos", enfatizó Erick Osores en Fútbol en América.

El conductor de Fútbol en América quedó maravillado con Universitario en el Estadio Monumental. Foto: Erick y Gonzalo

El conductor de Fútbol en América quedó maravillado con Universitario en el Estadio Monumental. Foto: Erick y Gonzalo

PUEDES VER: [ESPN y Disney Plus] ¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la Copa Libertadores 2026?

lr.pe

Javier Rabanal se refirió sobre la ausencia de Sekou Gassama en debut de Universitario

El exDT de Independiente del Valle, dejó en claro que el senegalés viene entrenando con normalidad y que físicamente no tiene ningún problema. De igual forma, dejó la posibilidad abierta de adelantar su debut. "Se puede adelantar un poco porque físicamente ha venido bastante bien, ha hecho bastante trabajo por su cuenta y ya está trabajando con el grupo", indicó en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

lr.pe

Franco Velazco reveló que Universitario no realizará más fichajes

Con la inscripción de Williams Riveros, Velazco contó el equipo ya está cerrado. Bajo su punto de vista, la 'U' ha concretado un plantel fuerte en cada línea, por lo que no llegarán más refuerzos a menos para esta primera parte de la temporada.

“Ha sido un triunfo bien logrado, y nos da la tranquilidad para empezar a mirar con más claridad y optimismo las próximas fechas. Hemos armado un plantel muy sólido y ya está cerrado”, enfatizó.

Notas relacionadas
Erick Osores explica por qué Alianza Lima podría sufrir contra 2 de Mayo por Copa Libertadores: “Allá va a ser complicado”

Erick Osores explica por qué Alianza Lima podría sufrir contra 2 de Mayo por Copa Libertadores: “Allá va a ser complicado”

LEER MÁS
Erick Osores agradece a Davoo Xeneizer por reconocer la narración de Toño Vargas en el partido por la Supercopa de España: “El uno de América”

Erick Osores agradece a Davoo Xeneizer por reconocer la narración de Toño Vargas en el partido por la Supercopa de España: “El uno de América”

LEER MÁS
Erick Osores se rinde a Alianza Lima por la buena temporada a nivel internacional: "Es para aplaudir de pie"

Erick Osores se rinde a Alianza Lima por la buena temporada a nivel internacional: "Es para aplaudir de pie"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nolberto Solano explicó cuál es la principal dificultad que tendrá Alianza Lima contra 2 de Mayo: "Es pesado"

Nolberto Solano explicó cuál es la principal dificultad que tendrá Alianza Lima contra 2 de Mayo: "Es pesado"

LEER MÁS
Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

LEER MÁS
Manuel Barreto explicó por qué Felipe Chávez seguirá en la selección peruana pese a ser relacionado con Alemania: "No es tan fácil los cambios"

Manuel Barreto explicó por qué Felipe Chávez seguirá en la selección peruana pese a ser relacionado con Alemania: "No es tan fácil los cambios"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

RMP sobre López Aliaga: “Ya nos embaucó con la potencia mundial, ahora viene con el cuento de los DNI para fetos”

Jorge Enrique Abello, Don Armando Mendoza en 'Yo soy Betty, la fea, llegará a Lima como invitado especial del Día del Cómic Festival 2026

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Deportes

VER Barcelona vs Albacete EN VIVO: transmisión del partido de hoy por cuartos de final de la Copa del Rey 2026

Alianza Lima - 2 de Mayo se podrá ver gratis en toda Sudamérica: partido de Copa Libertadores será transmitido por YouTube

Partido The Strongest vs Deportivo Táchira EN VIVO: horario y canal para ver la Copa Libertadores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP sobre López Aliaga: “Ya nos embaucó con la potencia mundial, ahora viene con el cuento de los DNI para fetos”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025