Deportes

Universitario visita a Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega con las bajas de Polo, Flores, Di Benedetto y Rivera

Cremas buscarán su segundo triunfo en el Torneo Apertura ante el elenco "Dorado" (8:00 p.m.).

Jairo Concha y Alex Valera serán titulares ante los cusqueños.
Jairo Concha y Alex Valera serán titulares ante los cusqueños. | Universitario

Un dolor de cabeza sintió el técnico de Universitario de Deportes, Javier Rabanal, con miras al partido de hoy ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 (8:00 p.m.).

El estratega español no podrá contar con Edison Flores, Andy Polo, Matías Di Benedetto ni José Rivera. En lo que respecta al “Orejas”, no ha entrenado con normalidad debido a una lesión y en su reemplazo irá el argentino Lisandro Alzugaray. Polo tampoco viajó con la delegación y quedó descartado. Hugo Ancajima será quien ocupará su lugar. Di Benedetto tampoco es parte de la delegación ya que esperan inscribirlo como peruano, por lo que están esperando que salga su DNI. Finalmente, el “Tunche” sufre una molestia en el hombro, eso sí, no es de gravedad, pero se quedará en Lima por precaución.

Con lo demás, el once que mandará Rabanal sería con: Diego Romero; Anderson Santamaría, Caín Fara y César Inga en la línea de tres; José Carabalí y Ancajima por las bandas; Jesús Castillo irá en la contención y más adelantados Jairo Concha y Martín Pérez Guedes. En ataque Alzugaray con Alex Valera.

“Es la segunda fecha, clave todavía no hay nada. Nosotros vamos por los tres puntos, vamos a intentar estar en el grupo de cabeza desde el principio y listo”, dijo Rabanal antes de partir al Cusco.

Con respecto al atacante Sekou Gassama, aseguró que debutará el próximo fin de semana ante Cienciano en el estadio Monumental. “No le queda mucho. En una semana más o menos andará listo para jugar”, concluyó.

En tienda cusqueña la consigna es recuperarse y sumar una victoria luego de una dolorosa derrota contra Alianza Atlético de Sullana en la fecha 1.

