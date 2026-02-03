HOYSuscripcion LR Focus

Universitario habría rechazado el fichaje de William Carvalho, excompañero de Cristiano Ronaldo en Portugal: "Dijeron que no"

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el portugués quiso venir a Universitario y estaba dispuesto a hacer un esfuerzo económico. Sin embargo, el club no lo tenía entre sus planes.

William Carvalho fue campeón de la Eurocopa con Portugal. Foto: composición LR/AFP
Universitario inició el Torneo Apertura de la Liga 1 2026 con el pie derecho tras su victoria por 2-0 contra ADT en el Monumental. Para esta nueva temporada, la 'U' sumó un total de 5 refuerzos con la finalidad de levantar el tetracampeonato y protagonizar una Copa Libertadores más que aceptable. Ahora bien, en las últimas horas, se conoció que el conjunto crema pudo cerrar otro refuerzo de origen europeo. Se trata del portugués William Carvalho.

El volante de 33 años actualmente es jugador del Pachuca de México, pero estuvo cerca de llegar por primera vez al fútbol peruano. Es más, según contó el periodista Gustavo Peralta, Carvalho estaba en la disposición de venir a la Liga 1.

Universitario rechazó la llegada del Portugués William Carvalho

"El europeo que ofrecieron a la 'U' era William Carvalho, el volante central portugués, jugador también que jugó en la selección de Portugal", reveló Peralta en el programa 'Pepas de la PM'.

El propio agente de Carvalho lo ofreció a Universitario, pero el club no accedió a su fichaje. "Ya hoy en día el cupo está lleno totalmente, pero ahí está la información. A Carvalho lo fueron a ofrecer, analizaron la propuesta, y dijeron que no gracias, que si había la posibilidad lo iban a evaluar otra vez", añadió.

Es más, precisó que el portugués, quien fue campeón de la Eurocopa con Cristiano Ronaldo, quiso ir a la 'U' y estaba dispuesto a realizar un esfuerzo económico.

"Yo tenía la información de que él quería jugar en la 'U', porque cuando le dijeron 'te vamos a ofrecer a Universitario', él averiguó todo sobre la 'U' y dijo: 'quiero ir ahí. Es más, hago un esfuerzo económico para ir'. Pero finalmente el ofrecimiento no fue aceptado por Universitario", concluyó.

¿Cuál es el actual valor de mercado de William Carvalho?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, William Carvalho tiene un valor en el mercado de 1.2 millones de euros. Recordemos que el luso tiene una amplia carrera en el Viejo Continente y llegó a costar hasta 30 millones de euros en su mejor momento. A continuación, revisa su trayectoria.

  • CD Fátima
  • Sporting de Lisboa
  • Cercle Brugge
  • Real Betis
  • Pachuca
