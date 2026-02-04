HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Contrataciones bajo la lupa, guerra Luna - Porky y Mirtha Vásquez en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Fútbol Peruano

Universitario vs Cusco FC: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

Después de vencer 2-0 a ADT en el Monumental, Universitario viajará a Cusco para enfrentarse al subcampeón de la temporada pasada. Revisa cuándo y dónde ver el partido por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026.

Universitario y Cusco FC jugarán desde las 8.00 p. m. Foto: composición LR/X
Universitario y Cusco FC jugarán desde las 8.00 p. m. Foto: composición LR/X

Universitario jugará contra Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El Estadio Inca Garcilaso de La Vega será escenario de un partido que promete dejarnos varias emociones, ya que se miden el vigente monarca con el subcampeón del fútbol peruano. En la que será la primera experiencia de Javier Rabanal en Cusco, la 'U' buscará un triunfo que le permita quedarse en la zona más alta de la tabla.

En la primera fecha, el cuadro merengue derrotó 2-0 a ADT en el Estadio Monumental. Aunque le costó los primeros minutos, Universitario terminó imponiéndose con buen ritmo de juego. Por otro lado, Cusco FC cayó en su visita a Alianza Atlético de Sullana, por lo que ahora buscarán recuperar los tres puntos en su casa.

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: 'Lugares tan especiales'

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Cusco FC?

Universitario y Cusco FC se enfrentarán este sábado 7 de febrero por la segunda fecha de la Liga 1 2026. El encuentro iniciará a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en el Cusco.

PUEDES VER: Allanan casa de amiga de Carlos Zambrano implicada en denuncia contra jugadores de Alianza Lima

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC?

En suelo peruano, el compromiso entre Universitario vs Cusco FC arrancará a las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Universitario vs Cusco FC?

La transmisión del Universitario vs Cusco FC por la segunda jornada de la Copa Libertadores 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Además, vía streaming, estará disponible en L1 Play.

Notas relacionadas
Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

LEER MÁS
Universitario habría rechazado el fichaje de William Carvalho, excompañero de Cristiano Ronaldo en Portugal: "Dijeron que no"

Universitario habría rechazado el fichaje de William Carvalho, excompañero de Cristiano Ronaldo en Portugal: "Dijeron que no"

LEER MÁS
San Martín quiere ascender este 2026: fichó a 2 exjugadores de Universitario y Alianza Lima para jugar la Liga 2

San Martín quiere ascender este 2026: fichó a 2 exjugadores de Universitario y Alianza Lima para jugar la Liga 2

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

LEER MÁS
Wilmer Aguirre lanzó fuerte calificativo contra Hernán Barcos tras recordar altercado en Alianza Lima: "No es una buena persona"

Wilmer Aguirre lanzó fuerte calificativo contra Hernán Barcos tras recordar altercado en Alianza Lima: "No es una buena persona"

LEER MÁS
Reimond Manco asegura que Miguel Trauco podría jugar en Liga 2 con Unión Comercio: "Hubo conversaciones con el presidente"

Reimond Manco asegura que Miguel Trauco podría jugar en Liga 2 con Unión Comercio: "Hubo conversaciones con el presidente"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

2 de Mayo y su contundente mensaje previo al histórico partido ante Alianza lima por Copa Libertadores: "Vencer o morir"

Movistar TV anuncia que transmitirá la Liga 1 2026 completa tras la salida de GOLPERU

Fútbol Peruano

Wilmer Aguirre lanzó fuerte calificativo contra Hernán Barcos tras recordar altercado en Alianza Lima: "No es una buena persona"

Jean Deza tendrá una nueva oportunidad en la Liga 1: delantero peruano jugará en UTC tras su paso por segunda división

Jean Beausejour, bicampeón con Chile, destaca la llegada de Esteban Pavez a Alianza Lima: "Va a jugar Libertadores a un equipo grande de Perú"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gobierno oficializa creación de la SUNIR: conoce sus funciones y organización

Ciro Castillo llega nuevamente al Gobierno Regional del Callao para retomar su cargo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025