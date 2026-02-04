Universitario vs Cusco FC: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 2 de la Liga 1 2026

Universitario jugará contra Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El Estadio Inca Garcilaso de La Vega será escenario de un partido que promete dejarnos varias emociones, ya que se miden el vigente monarca con el subcampeón del fútbol peruano. En la que será la primera experiencia de Javier Rabanal en Cusco, la 'U' buscará un triunfo que le permita quedarse en la zona más alta de la tabla.

En la primera fecha, el cuadro merengue derrotó 2-0 a ADT en el Estadio Monumental. Aunque le costó los primeros minutos, Universitario terminó imponiéndose con buen ritmo de juego. Por otro lado, Cusco FC cayó en su visita a Alianza Atlético de Sullana, por lo que ahora buscarán recuperar los tres puntos en su casa.

¿Cuándo juega Universitario vs Cusco FC?

Universitario y Cusco FC se enfrentarán este sábado 7 de febrero por la segunda fecha de la Liga 1 2026. El encuentro iniciará a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en el Cusco.

¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC?

En suelo peruano, el compromiso entre Universitario vs Cusco FC arrancará a las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 7.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Universitario vs Cusco FC?

La transmisión del Universitario vs Cusco FC por la segunda jornada de la Copa Libertadores 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Además, vía streaming, estará disponible en L1 Play.