Alianza Lima decepecionó en su debut por la fase preliminar de la Copa Libertadores, tras perder 1-0 ante 2 de Mayo. La alta cantidad de lesionados y los errores en el once titular pusieron contra las cuerdas al excampeón de la Liga 1. De este modo, los aliancistas corren el riesgo de qudar eliminados previo a la fase de grupos. Por este motivo, Pedro García deslizó una insóilita propuesta para cambiar el complicado presente.

El popular club de La Victoria era el favorito de la serie luego de golear a Inter Miami e iniciar con el pie derecho el Torneo Apertura. Sin embargo, 2 de Mayo sorprendió en el segundo tiempo con un golazo de Diego Acosta a los 84 minutos del segundo tiempo. Todo se define en Lima.

¿Qué le recomendó Pedro García a Pablo Guede luego de perder con Alianza Lima?

El periodista deportivo asombró a con su comentario. "No me tomen a la broma y no quiero que ocurra algo raro con lo que diré. Lo que digo es recontra en serio. Aquí creemos en las supersticiones, aunque algunos lo dirán que mo comentario no es en serio. Te juro que le sugiero un baño de ruda. Llega Guede y ocurre un enorme problema con Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Encima es baja Luis Adíncula, Luis Ramos no llega al debut y jugadores importantes se lesionan en pleno partido de Libertadores. 7 ausencias claves y lo que digo está muy distanciado de lo científico, pero la cultura popular le recomendaría eso", reveló Pedro García en el programa 'Fútbol Como Cancha'.

¿Qué clubes dirigió Pablo Guede?

Pablo Guede tuvo la oportunida de dirgir en países como Argentina, Chile y México antes de llegar a la Liga 1 para dirigir al popular Alianza Lima.

El Palo (España)

Nueva Chicago (Argentina)

Palestino (Chile)

San Lorenzo (Argentina)

Colo-Colo (Chile)

Al-Ahli (Arabia Saudita)

Monarcas Morelia (México)

Club Tijuana (México)

Necaxa (México)

Málaga CF (España)

Argentinos Jrs. (Argentina)

Club Puebla (México).

¿Cuándo juegan la revancha Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará el miércoles 11 de febrero en Matute. Los íntimos necesitan ganar por más de 2 goles para acceder de forma directa a la siguiente instancia de la Conmebol Libertadores.