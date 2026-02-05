HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Pedro García sorprende al sugerir limpia espiritual a Pablo Guede tras perder con Alianza Lima: "Le recomiendo un baño de ruda"

El polémico periodista propueso un insual "baño de ruda" para cambiar la mala racha de los aliancistas y las múltiples ausencias en el equipo. El DT argentino acumula muchas noticias negativas.

Pedro García propone una limpia urgente para ayudar a Pablo Guede. Foto: Lr/Fútbol Como Cancha
Pedro García propone una limpia urgente para ayudar a Pablo Guede. Foto: Lr/Fútbol Como Cancha

Alianza Lima decepecionó en su debut por la fase preliminar de la Copa Libertadores, tras perder 1-0 ante 2 de Mayo. La alta cantidad de lesionados y los errores en el once titular pusieron contra las cuerdas al excampeón de la Liga 1. De este modo, los aliancistas corren el riesgo de qudar eliminados previo a la fase de grupos. Por este motivo, Pedro García deslizó una insóilita propuesta para cambiar el complicado presente.

El popular club de La Victoria era el favorito de la serie luego de golear a Inter Miami e iniciar con el pie derecho el Torneo Apertura. Sin embargo, 2 de Mayo sorprendió en el segundo tiempo con un golazo de Diego Acosta a los 84 minutos del segundo tiempo. Todo se define en Lima.

PUEDES VER: Reimond Manco cuestiona la sorpresiva alineación de Pablo Guede ante 2 de Mayo: "Se equivoca al experimentar en Copa Libertadores"

lr.pe

¿Qué le recomendó Pedro García a Pablo Guede luego de perder con Alianza Lima?

El periodista deportivo asombró a con su comentario. "No me tomen a la broma y no quiero que ocurra algo raro con lo que diré. Lo que digo es recontra en serio. Aquí creemos en las supersticiones, aunque algunos lo dirán que mo comentario no es en serio. Te juro que le sugiero un baño de ruda. Llega Guede y ocurre un enorme problema con Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco. Encima es baja Luis Adíncula, Luis Ramos no llega al debut y jugadores importantes se lesionan en pleno partido de Libertadores. 7 ausencias claves y lo que digo está muy distanciado de lo científico, pero la cultura popular le recomendaría eso", reveló Pedro García en el programa 'Fútbol Como Cancha'.

PUEDES VER: Paolo Guerrero aconseja a Federico Girotti tras derrota de Alianza Lima por Copa Libertadores: "Le pedí que se concentrara en marcar"

lr.pe

¿Qué clubes dirigió Pablo Guede?

Pablo Guede tuvo la oportunida de dirgir en países como Argentina, Chile y México antes de llegar a la Liga 1 para dirigir al popular Alianza Lima.

  • El Palo (España)
  • Nueva Chicago (Argentina)
  • Palestino (Chile)
  • San Lorenzo (Argentina)
  • Colo-Colo (Chile)
  • Al-Ahli (Arabia Saudita)
  • Monarcas Morelia (México)
  • Club Tijuana (México)
  • Necaxa (México)
  • Málaga CF (España)
  • Argentinos Jrs. (Argentina)
  • Club Puebla (México).

PUEDES VER: Esteban Pavez fastidiado tras salir lesionado en derrota de Alianza Lima por 1-0 contra 2 de Mayo: "Creo que es un esguince"

lr.pe

¿Cuándo juegan la revancha Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará el miércoles 11 de febrero en Matute. Los íntimos necesitan ganar por más de 2 goles para acceder de forma directa a la siguiente instancia de la Conmebol Libertadores.

Notas relacionadas
Periodista Pedro García pide a Alianza Lima sanciones más severas tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Periodista Pedro García pide a Alianza Lima sanciones más severas tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

LEER MÁS
Pedro García tuvo tajante opinión sobre 'remate' de entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami: “Es bien palta”

Pedro García tuvo tajante opinión sobre 'remate' de entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami: “Es bien palta”

LEER MÁS
Renato Tapia confronta a Pedro García por preguntarle sobre diferencia de sueldo entre Europa y Medio Oriente: "¿Quieres que te diga cuánto gano?"

Renato Tapia confronta a Pedro García por preguntarle sobre diferencia de sueldo entre Europa y Medio Oriente: "¿Quieres que te diga cuánto gano?"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Movistar TV anuncia que transmitirá la Liga 1 2026 completa tras la salida de GOLPERU

Movistar TV anuncia que transmitirá la Liga 1 2026 completa tras la salida de GOLPERU

LEER MÁS
Sergio Peña se va de Perú para firmar por Sakarya de Turquía: volante resolvió su contrato con Alianza Lima tras denuncia

Sergio Peña se va de Perú para firmar por Sakarya de Turquía: volante resolvió su contrato con Alianza Lima tras denuncia

LEER MÁS
¿A qué hora juega Alianza Lima vs LDU por la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs LDU por la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pedro García sorprende al sugerir limpia espiritual a Pablo Guede tras perder con Alianza Lima: "Le recomiendo un baño de ruda"

Alcalde Mario Reyna responde por gasto de S/250.000 en aniversario de Trujillo

Shirley Arica es internada en clínica y reconoce descuido en su salud: "No es nada fácil con lo que me toca lidiar ahora"

Deportes

Pablo Guede resta importancia a la inesperada derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Esto recién empieza"

¿A qué hora juega Alianza Lima vs LDU por la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

Claudia Palza, voleibolista que fue separada de Rebaza Acosta, rompe su silencio: "No paramos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcalde Mario Reyna responde por gasto de S/250.000 en aniversario de Trujillo

Gobierno de José Jerí imita al de Bukele: ahora los presos serán rapados y usarán uniformes

Despacho presidencial pagará abogado de José Jerí por contrataciones de jóvenes y reuniones con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025