Presidente de 2 de Mayo asegura que su equipo priorizará la clasificación tras vencer 1-0 a Alianza Lima: "Yo quiero apostar a la Copa"

Hugo Romero contó que se reunirá con el entrenador Eduardo Ledesma para que se enfoque en el partido de vuelta contra Alianza Lima en Matute porque clasificar representará una gran inyección económica.

Presidente de 2 de Mayo quiere buscar la clasificación contra Alianza Lima. Foto: composición LR/difusión
Alianza Lima no pudo en Paraguay y perdió 1-0 contra 2 de Mayo por la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Pablo Guede generó varias ocasiones en el primer tiempo, pero una desatención en los últimos minutos le costó caro. Horas después del partido, Hugo Romero, presidente del conjunto paraguayo, aseguró que se enfocarán en el partido de vuelta ante los blanquiazules. Es más, conversará con el entrenador para que priorice este encuentro por encima de la liga local.

Romero quiere que el equipo dé todo de sí en pasar a la fase 2 de la Libertadores. Esto porque sería algo inédito para la institución y porque representaría una inyección económica para el club.

lr.pe

Presidente de 2 de Mayo quiere priorizar la Copa Libertadores

“Nosotros vamos a reunirnos con el profe Ledesma. Yo quiero apostar a la Copa para poder pasar inéditamente a la segunda fase. Tenemos un 1-0, sabemos que es corto. Tenemos que apostar y tratar de clasificar a fase 2 por todo lo que acarrea una clasificación, la parte económica. Vamos a ver como montamos el equipo para el sábado”, declaró en conversación con 'Radio Monumental'.

Es preciso indicar que 2 de Mayo se enfrentará contra Cerro Porteño este sábado 7 de febrero. El encuentro es importante para el 'Gallo del Norte' porque hasta ahora no suman ninguna victoria en la liga doméstica. Pese a ello, Romero desea que los esfuerzos se pongan a nivel internacional.

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por la vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026 será el próximo miércoles 11 de febrero. El cotejo iniciará a las 7.30 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria.

