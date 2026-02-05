Alianza Lima se fue con las manos vacías de Paraguay tras perder 1-0 contra 2 de Mayo en la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Pablo Guede tuvo varias ocasiones para ponerse arriba, pero la falta de eficacia les terminó pasando factura. Uno de los más cuestionados tras esta derrota fue Esteban Pavez. El volante chileno debutó oficialmente con camiseta blanquiazul, pero tuvo que salir en el segundo tiempo tras lesionarse.

Cuando corría el minuto 73, un jugador de 2 de Mayo cae sobre la pierna de Pavez durante la lucha por el balón. Inmediatamente, el futbolista sureño no duda en solicitar su reemplazo ante la dolencia. Una vez acabado el compromiso, el mediocampista conversó con la prensa para expresar su malestar por no poder terminar el cotejo.

Esteban Pavez fastidiado por salir lesionado en derrota de Alianza Lima contra 2 de Mayo

"Caliente, triste. No me lesiono hace tiempo. Creo que es un esguince, a priori. Mañana (hoy) me voy a hacer los exámenes", declaró Pavez en zona mixta.

Posteriormente, brindó su análisis sobre el rendimiento de Alianza Lima en el Estadio Río Parapití. "Creo que estábamos haciendo un correcto partido e hicieron un golazo. Yo creo que tuvimos muchas chances para marcar, sobre todo en el primer tiempo. Yo confío en mis compañeros que en Lima lo damos vuelta", añadió.

Alianza Lima anuncia estado de Esteban Pavez tras salir lesionado

A través de redes sociales, Alianza Lima compartió el parte médico de Cristian Carbajal y Esteban Pavez luego de que no pudieron terminar el partido. En cuanto al lateral, sufrió una conmoción cerebral, pero los resultados en la clínica no arrojaron síntomas de mayor gravedad.

Por su parte, Pavez se someterá a los análisis pertinentes para conocer la gravedad de su dolencia. "Esteban Pavez también abandonó el campo tras sufrir una lesión que le impidió continuar. Por esta razón, el jugador pasará los exámenes médicos correspondientes al retornar el viaje", se puede leer en el comunicado del club.