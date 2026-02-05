HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Esteban Pavez fastidiado tras salir lesionado en derrota de Alianza Lima por 1-0 contra 2 de Mayo: "Creo que es un esguince"

El volante chileno tuvo un debut para el olvido con Alianza Lima: tuvo que salir a los 73 minutos y ahora podría perderse el partido de vuelta ante 2 de Mayo en Matute.

Esteban Pavez salió del campo a los 73 minutos. Foto: composición LR/captura de Fútbol Satélite
Esteban Pavez salió del campo a los 73 minutos. Foto: composición LR/captura de Fútbol Satélite

Alianza Lima se fue con las manos vacías de Paraguay tras perder 1-0 contra 2 de Mayo en la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El equipo de Pablo Guede tuvo varias ocasiones para ponerse arriba, pero la falta de eficacia les terminó pasando factura. Uno de los más cuestionados tras esta derrota fue Esteban Pavez. El volante chileno debutó oficialmente con camiseta blanquiazul, pero tuvo que salir en el segundo tiempo tras lesionarse.

Cuando corría el minuto 73, un jugador de 2 de Mayo cae sobre la pierna de Pavez durante la lucha por el balón. Inmediatamente, el futbolista sureño no duda en solicitar su reemplazo ante la dolencia. Una vez acabado el compromiso, el mediocampista conversó con la prensa para expresar su malestar por no poder terminar el cotejo.

PUEDES VER: Mr. Peet reveló que pasó tenso momento con Pablo Guede en conferencia tras derrota de Alianza Lima: Tú cuestionas los cambios

lr.pe

Esteban Pavez fastidiado por salir lesionado en derrota de Alianza Lima contra 2 de Mayo

"Caliente, triste. No me lesiono hace tiempo. Creo que es un esguince, a priori. Mañana (hoy) me voy a hacer los exámenes", declaró Pavez en zona mixta.

Posteriormente, brindó su análisis sobre el rendimiento de Alianza Lima en el Estadio Río Parapití. "Creo que estábamos haciendo un correcto partido e hicieron un golazo. Yo creo que tuvimos muchas chances para marcar, sobre todo en el primer tiempo. Yo confío en mis compañeros que en Lima lo damos vuelta", añadió.

PUEDES VER: Sergio Peña se va de Perú para firmar por Sakarya de Turquía: volante resolvió su contrato con Alianza Lima tras denuncia

lr.pe

Alianza Lima anuncia estado de Esteban Pavez tras salir lesionado

A través de redes sociales, Alianza Lima compartió el parte médico de Cristian Carbajal y Esteban Pavez luego de que no pudieron terminar el partido. En cuanto al lateral, sufrió una conmoción cerebral, pero los resultados en la clínica no arrojaron síntomas de mayor gravedad.

Por su parte, Pavez se someterá a los análisis pertinentes para conocer la gravedad de su dolencia. "Esteban Pavez también abandonó el campo tras sufrir una lesión que le impidió continuar. Por esta razón, el jugador pasará los exámenes médicos correspondientes al retornar el viaje", se puede leer en el comunicado del club.

Notas relacionadas
¿A qué hora juega Alianza Lima vs LDU por la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs LDU por la Noche Blanquiazul Femenina 2026?

LEER MÁS
Carlos Galván apuntó contra Federico Girotti por fallar goles con Alianza Lima y lo compara con Hernán Barcos: “No puede ni atarle los pasadores”

Carlos Galván apuntó contra Federico Girotti por fallar goles con Alianza Lima y lo compara con Hernán Barcos: “No puede ni atarle los pasadores”

LEER MÁS
Pablo Guede resta importancia a la inesperada derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Esto recién empieza"

Pablo Guede resta importancia a la inesperada derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores: "Esto recién empieza"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet reveló que pasó tenso momento con Pablo Guede en conferencia tras derrota de Alianza Lima: "Tú cuestionas los cambios"

Mr. Peet reveló que pasó tenso momento con Pablo Guede en conferencia tras derrota de Alianza Lima: "Tú cuestionas los cambios"

LEER MÁS
Sergio Peña se va de Perú para firmar por Sakarya de Turquía: volante resolvió su contrato con Alianza Lima tras denuncia

Sergio Peña se va de Perú para firmar por Sakarya de Turquía: volante resolvió su contrato con Alianza Lima tras denuncia

LEER MÁS
Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: "¡Dale, boludo!"

Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: "¡Dale, boludo!"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

Contraloría alerta riesgos de sobrecostos y retrasos en viaductos de la avenida Javier Prado

Justicia argentina pide a EE.UU. la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen

Deportes

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY por el partido de ida en la fase previa de la Copa Libertadores?

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

Sentencian a 20 años a ex Chavín de Huántar por el asesinato de ocho personas en 1994

José Jerí: Contraloría investigará contrataciones de jóvenes en el Despacho Presidencial tras visitar al presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025