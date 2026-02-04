HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: "¡Dale, boludo!"

El entrenador argentino le llamó la atención al experimentado central por no prestarle atención mientras daba algunas indicaciones en el partido de ida de la fase previa de Copa Libertadores.

Pablo Guede llegó a Alianza Lima para reemplazar a Néstor Gorosito. Foto: ESPN
Pablo Guede llegó a Alianza Lima para reemplazar a Néstor Gorosito. Foto: ESPN

Alianza Lima pagó caro su falta de eficacia ante 2 de Mayo y se marchó de Asunción con una agónica derrota 1-0 en el partido de ida de la fase preliminar de la Copa Libertadores. El equipo blanquiazul no logró encontrar su mejor versión, sobre todo en el complemento, y esto quedó evidenciado en el entrenador Pablo Guede.

Durante la transmisión del compromiso, la señal internacional registró la charla que sostuvo el estratega con sus dirigidos mientras se rehidrataban. En esete momento, el técncio argentino le llamó la atención al defensor Renzo Garcés por no prestar atención a sus indicaciones.

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: 'Lugares tan especiales'

lr.pe

Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés en derrota de Alianza Lima

El central peruano se distrajo un momento y buscó entregarle la cinta de capitán a Paolo Guerrero, quien se preparaba para ingresar al campo de juego. Al percatarse de esto, Pablo Guede regañó al jugador de la selección peruana y prosiguió con sus directrices.

"¡Dale, boludo, deja esas bolucedes! Cuando la tenemos, hacemos lo mismo (...)", fueron las palabras que expresó el estratega en el Estadio Pedro Juan Caballero.

PUEDES VER: Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: 'Hicimos un buen partido'

lr.pe

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondiente a la fase 1 de la Conmebol Libertadores, se encuentra programado para el miércoles 11 de febrero. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).

Notas relacionadas
Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

LEER MÁS
¿Cuándo juega Alianza Lima contra 2 de Mayo por la vuelta en Copa Libertadores?

¿Cuándo juega Alianza Lima contra 2 de Mayo por la vuelta en Copa Libertadores?

LEER MÁS
Alianza Lima perdonó y lo pagó caro: perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la fase previa de Copa Libertadores

Alianza Lima perdonó y lo pagó caro: perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima perdonó y lo pagó caro: perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la fase previa de Copa Libertadores

Alianza Lima perdonó y lo pagó caro: perdió 1-0 ante 2 de Mayo por la fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"

LEER MÁS
Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

La majestuosa isla caribeña que prohíbe a sus propios habitantes y pescadores el libre ingreso a las playas

Deportes

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo HOY por el partido de ida en la fase previa de la Copa Libertadores?

Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: "Llegó tarde el día del partido"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ayacucho: gestión de Oscorima entrega millonarios contratos a empresa puneña pese a denuncias por presuntas irregularidades

Carlos Álvarez renunciaría por escándalo de franja electoral: "Si no caen los culpables, doy un paso al costado"

Keiko y Acuña sostienen a Jerí y chocan con otras bancadas que buscan Pleno Extraordinario para censurarlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025