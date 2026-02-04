Alianza Lima pagó caro su falta de eficacia ante 2 de Mayo y se marchó de Asunción con una agónica derrota 1-0 en el partido de ida de la fase preliminar de la Copa Libertadores. El equipo blanquiazul no logró encontrar su mejor versión, sobre todo en el complemento, y esto quedó evidenciado en el entrenador Pablo Guede.

Durante la transmisión del compromiso, la señal internacional registró la charla que sostuvo el estratega con sus dirigidos mientras se rehidrataban. En esete momento, el técncio argentino le llamó la atención al defensor Renzo Garcés por no prestar atención a sus indicaciones.

Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés en derrota de Alianza Lima

El central peruano se distrajo un momento y buscó entregarle la cinta de capitán a Paolo Guerrero, quien se preparaba para ingresar al campo de juego. Al percatarse de esto, Pablo Guede regañó al jugador de la selección peruana y prosiguió con sus directrices.

"¡Dale, boludo, deja esas bolucedes! Cuando la tenemos, hacemos lo mismo (...)", fueron las palabras que expresó el estratega en el Estadio Pedro Juan Caballero.

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs 2 de Mayo?

El partido de vuelta entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondiente a la fase 1 de la Conmebol Libertadores, se encuentra programado para el miércoles 11 de febrero. Ambas escuadras se verán las caras en el Estadio Alejandro Villanueva a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).