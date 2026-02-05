HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Diego Rebagliati sugiere a hinchas de Alianza Lima que se acostumbren a Pablo Guede: "Buscaron un técnico así"

Luego de la agónica derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo en Paraguay, el exfutbolista reparó en el drástico cambio que realizó la dirigencia en el comando técnico de la presente temporada.

Pablo Guede sufrió su primera derrota oficial en Alianza Lima. Foto: composición LR/Fútbol Satélite/Alianza Lima
Pablo Guede sufrió su primera derrota oficial en Alianza Lima. Foto: composición LR/Fútbol Satélite/Alianza Lima

La sorpresiva alineación que utilizó Pablo Guede ante 2 de Mayo generó diversos cuestionamientos. El entrenador argentino decidió no colocar desde el arranque a jugadores como Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Alan Cantero para el inicio de la serie de Copa Libertadores. Lo que muchos calificaron como un 'experimentado' no generó el resultado esperado y los íntimos se marcharon de Asunción con una derrota.

En medio de este panorama, el exfutbolista Diego Rebagliati se pronunció sobre el planteamiento del estratega de 51. Por otra parte, remarcó las diferencias que tiene con su antecesor, Néstor Gorosito.

PUEDES VER: Flaco Granda despotrica contra Pablo Guede por “vergonzosa” derrota de Alianza Lima: 'Al último DT que inventó lo echaron a patadas'

lr.pe

Rebagliati sugiere a hinchas de Alianza Lima que se acostumbren a Guede

Durante la primera parte de su intervención en el programa Fútbol Satélite, el panelista le sugirió a los aficionados de Alianza Lima que se acostumbren al accionar de Pablo Guede, pues es el perfil de técnico por el que apostaron los directivos.

"Una sorpresiva derrota de Alianza Lima, que le complica las cosas, que lo obliga a salir a ganar en Lima. Fue uno de esos partidos en los que los técnicos quieren salir de héroes. Estos es algo a lo que el hincha de Alianza se va a tener que acostumbrar porque fueron a buscar un técnico que es así", manifestó.

En ese sentido, Diego Rebagliati calificó a Guede como un entrenador "intervencionista"; muy distinto a lo que propuso Néstor Gorosito en la temporada pasada.

"No es que Guede se despertó y dijo 'quiero inventar esto'. Él va a cambiar mucho, va a querer meterle la mano al equipo. Es un técnico muy intervencionista. Alianza se fue de un extremo, con un Gorosito que era más de confiar en los jugadores, a un técnico que quiere tener casi todo controlado, que es muy ansioso y quiere tener todo controlado", remarcó.

PUEDES VER: Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: '¡Dale, boludo!'

lr.pe

¿Qué clubes dirigió Pablo Guede?

Pablo Guede tuvo la oportunida de dirgir en países como Argentina, Chile y México.

  • El Palo (España)
  • Nueva Chicago (Argentina)
  • Palestino (Chile)
  • San Lorenzo (Argentina)
  • Colo-Colo (Chile)
  • Al-Ahli (Arabia Saudita)
  • Monarcas Morelia (México)
  • Club Tijuana (México)
  • Necaxa (México)
  • Málaga CF (España)
  • Argentinos Jrs. (Argentina)
  • Club Puebla (México).
