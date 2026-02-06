HOYSuscripcion LR Focus

DT de Felipe Chávez en Colonia se sincera acerca de la titularidad del peruano en su primer partido: "No le haría ningún favor"

El entrenador de Colonia aclaró dudas acerca de un posible titularato de Felipe Chávez en el siguiente partido de la Bundesliga.

DT de Colonia se sincera acerca de la titularidad de Felipe Chávez en su primer partido. Foto: composición LR
Hace algunos días se hizo oficial el préstamo de Felipe Chávez al Colonia por parte del Bayern Múnich. Su llegada elevó la expectativa por parte de los hinchas peruanos, quienes esperan 'Pippo' tenga más continuidad en la Bundesliga. Lukas Kwasniok, nuevo DT de Chávez, habló acerca de la incorporación del joven mediocampista al club.

Al ser consultado si Felipe Chávez podría ser titular en el siguiente partido ante Leipzig, el entrenador dio a conocer los motivos por los cuales, no tendría previsto hacer arrancar al peruano. "No. Lo estamos haciendo muy bien en el mediocampo. No le haría ningún favor, sobre todo contra el Leipzig", mencionó el técnico polaco.

DT de Felipe Chávez se refiere a la titularidad del peruano en su primer partido

Si bien el técnico mencionó que Felipe Chávez no arrancará ante Leipzig, dejó en claro que será de mucha utilidad para el Colonia. Incluso, lo llenó de halagos, destacando su buen juego. "Felipe es un crack, sobre todo hacia el final. Hasta un ciego puede ver que tiene una buena zurda", indicó Kwasniok.

En Colonia saben del potencial de 'Pippo', pero tienen claro que debe ganarse su puesto de a pocos. Esta es una tarea que no será nada fácil, ya que el equipo tiene un plantel armado y según lo mencionado por el estratega, cuentan con un mediocampo que está funcionando bien. Sólo queda esperar que el peruano pueda desempeñarse de la mejor manera para conseguir la continuidad que estaba buscando en la Bundesliga.

¿Cuándo es el siguiente partido de Colonia por la Bundesliga?

El siguiente partido del Colonia será ante Leipzig por la fecha 21 de la Bundesliga. Este encuentro se desarrollará el domingo 8 de febrero a las 9.30 a. m. en el estadio RheinEnergie, con capacidad para 50.000 personas.

