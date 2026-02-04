La escuela brasileña se extiende en la selección peruana. A poco menos de una semana desde el anuncio de Mano Menezes como DT del equipo principal, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) acaba de hacer oficial la designación de Thiago Kosloski, asistente del experimentado entrenador, como nuevo encargado de la sub-20.

"La FPF anuncia a Thiago Kosloski como nuevo director técnico de La Bicolor sub-20. El estratega brasileño, de 44 años, cuenta con una trayectoria importante a nivel de clubes y selecciones nacionales", informó la entidad a través de su página web y redes sociales.

Thiago Kosloski ha pasado la mayor parte de su carrera de DT como asistente. Foto: FPF

¿Quién es Thiago Kosloski, el nuevo DT de la selección peruana sub-20?

Thiago Kosloski es un exfutbolista brasileño, quien al poco tiempo de su retiro en el 2009 empezó sus actividades como técnico. Sus primeros años los pasó en el Olé Brasil, del cual fue DT en la sub-17, sub-20 y plantel principal.

Tras alternar entre Kazajistán, Brasil y Australia, el exdefensa regresó a su país natal en el 2020 y adquirió experiencia como asistente en varios equipos de distintas divisiones. Con Mano Menezes, ganó dos Sudamericanos sub-20 y un Torneo Nacional Espíritu Santo de la misma categoría en Brasil sub-20, así como una Recopa Gaúcha en Gremio y un Campeonato Paranaense sub-20 en Coritiba.

¿En qué equipos ha trabajado Thiago Kosloski?

Estos son los clubes en los que Kosloski se ha desempeñado como asistente técnico y/o DT interino.