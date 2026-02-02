Felipe Chávez sigue dando de qué hablar en Alemania. 'Pipo' fue cedido por el Bayern Múnich al FC Koln, club de la primera división de Alemania, donde podrá tener más oportunidades, pues, a pesar de ser considerado por el conjunto 'Bávaro', la vuelta de Jamal Musiala lo ha dejado sin minutos en el equipo dirigido por Vincent Kompany. Cabe señalar que el jugador de 18 años está a préstamo, pero con opción de compra.

En este contexto, Christoph Freund, director deportivo del Bayern, dio detalles sobre por qué han decidido dejar ir a Chávez, indicando que el jugador de la selección peruana estaría siendo de interés para muchos clubes europeos, por lo que han optado por dejarlo ir para que pueda ganar la experiencia necesaria. Sin embargo, llamó la atención al revelar que tienen un "plan" para 'Pipo'.

Director deportivo explicó por qué Bayern Múnich dejó ir a Felipe Chávez

En sus palabras, Freund resaltó la calidad del futbolista, señalando que tiene una buena zurda y un gran potencial para convertirse en un jugador destacado en el futuro, por lo que esta cesión será beneficiosa.

"Felipe Chávez es un jugador joven que ya está siendo buscado por muchos clubes de élite, y en el FC Bayern tenemos un plan claro para su desarrollo. Ahora debería adquirir experiencia regular en la Bundesliga con el 1. FC Köln y así dar el siguiente paso. Felipe es un futbolista realmente bueno con una zurda excepcionalmente potente y un gran potencial de futuro".

Felipe Chávez y sus primeras palabras como jugador de Koln

Felipe Chávez habló por primera vez como futbolista de FC Koln. En sus declaraciones, el joven talento señaló que busca ser importante para que el club pueda cumplir sus objetivos en esta campaña.

“Estoy deseando asumir mi nuevo cargo en el Colonia. Decidí dar el siguiente paso en mi carrera. Pero, por supuesto, también quiero ayudar al equipo a alcanzar los objetivos y alcanzar el máximo éxito posible”, comentó.