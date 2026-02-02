HOYSuscripcion LR Focus

Las mentiras de Jerí y los demás presidentes del Perú | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Deportes

Director Deportivo del Bayern Múnich explicó por qué dejaron ir a Felipe Chávez: “Tenemos un plan para su desarrollo"

"Tenemos un plan claro para su desarrollo", fueron las palabras de Christoph Freund, quien reveló que 'Pipo' esta siendo buscado por varios clubes de élite.

Felipe Chávez fue prestado por Bayern Múnich. Foto: FC Köln
Felipe Chávez fue prestado por Bayern Múnich. Foto: FC Köln

Felipe Chávez sigue dando de qué hablar en Alemania. 'Pipo' fue cedido por el Bayern Múnich al FC Koln, club de la primera división de Alemania, donde podrá tener más oportunidades, pues, a pesar de ser considerado por el conjunto 'Bávaro', la vuelta de Jamal Musiala lo ha dejado sin minutos en el equipo dirigido por Vincent Kompany. Cabe señalar que el jugador de 18 años está a préstamo, pero con opción de compra.

En este contexto, Christoph Freund, director deportivo del Bayern, dio detalles sobre por qué han decidido dejar ir a Chávez, indicando que el jugador de la selección peruana estaría siendo de interés para muchos clubes europeos, por lo que han optado por dejarlo ir para que pueda ganar la experiencia necesaria. Sin embargo, llamó la atención al revelar que tienen un "plan" para 'Pipo'.

PUEDES VER: Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

lr.pe

Director deportivo explicó por qué Bayern Múnich dejó ir a Felipe Chávez

En sus palabras, Freund resaltó la calidad del futbolista, señalando que tiene una buena zurda y un gran potencial para convertirse en un jugador destacado en el futuro, por lo que esta cesión será beneficiosa.

"Felipe Chávez es un jugador joven que ya está siendo buscado por muchos clubes de élite, y en el FC Bayern tenemos un plan claro para su desarrollo. Ahora debería adquirir experiencia regular en la Bundesliga con el 1. FC Köln y así dar el siguiente paso. Felipe es un futbolista realmente bueno con una zurda excepcionalmente potente y un gran potencial de futuro".

PUEDES VER: Felipe Chávez se va del Bayern Múnich: volante peruano deja el club a préstamo en búsqueda de minutos en la Bundesliga

lr.pe

Felipe Chávez y sus primeras palabras como jugador de Koln

Felipe Chávez habló por primera vez como futbolista de FC Koln. En sus declaraciones, el joven talento señaló que busca ser importante para que el club pueda cumplir sus objetivos en esta campaña.

“Estoy deseando asumir mi nuevo cargo en el Colonia. Decidí dar el siguiente paso en mi carrera. Pero, por supuesto, también quiero ayudar al equipo a alcanzar los objetivos y alcanzar el máximo éxito posible”, comentó.

