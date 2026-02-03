HOYSuscripcion LR Focus

Calendario Perú en la Copa Davis 2026: fechas, horarios y canal para ver los partidos contra Alemania

El partido por los 'qualifiers' de la Copa Davis 2026 entre Perú y Alemania se disputará en Castello Düsseldorf en el país europeo.

Perú enfrentará a Alemania por los 'qualifiers' de la Copa Davis 2026. Foto: Federación Peruana de Tenis
Perú enfrentará a Alemania por los 'qualifiers' de la Copa Davis 2026. Foto: Federación Peruana de Tenis

Se vienen días importantes para el tenis peruano. El representativo de Perú disputará las ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026 ante Alemania, dándose cita en esta competición luego de 18 años. El equipo capitaneado por Luis Horna tendrá al frente a un duro rival, quien fue uno de los semifinalistas de la última edición de la competencia. Este enfrentamiento tendrá como sede el Castello Düsseldorf.

La serie entre Perú y Alemania forma parte de la primera ronda en la fase de clasificatorias de la competición. Esta fase tiene como resultado la clasificación hacia el Final 8 de Bolonia. Por lo tanto, si Perú supera al conjunto europeo, tendrá que esperar a su rival, el cual saldrá de la llave entre Dinamarca y Croacia.

lr.pe

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Perú vs Alemania?

Estos son las fechas y horarios del encuentro entre Perú y Alemania:

Viernes 06/02: el partido inicia a las 10:00 a. m. (hora peruana). En esta jornada se disputarán dos encuentros de ‘singles’.

Sábado 07/02: las acciones de la última fecha de la serie iniciará a las 07:00 a. m. (hora peruana). En esta jornada se disputará el enfrentamiento de dobles y los dos restantes de ‘singles’.

lr.pe

¿Dónde ver Perú vs Alemania por la Copa Davis 2026?

El partido entre Perú y Alemania, por los 'qualifiers' de la Copa Davis 2026, será transmitido por la señal de DirecTV para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse por streaming mediante la propia plataforma oficial del canal.

¿Qué otros partidos se jugarán el los 'qualifiers' de la Copa Davis?

Estos son los demás partidos que se jugarán en la Copa Davis 2026:

  • Chile vs Serbia
  • Croacia vs Dinamarca
  • Ecuador vs Australia
  • Noruega vs Gran Bretaña
  • Bulgaria vs Bélgica
  • Japón vs Austria
  • India vs Países Bajos
  • Corea del Sur vs Argentina
  • Hungría vs Estados Unidos
  • Repúblico Checa vs Suecia
  • Francia vs Eslovaquia
  • Canadá vs Brasil
