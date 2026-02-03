HOYSuscripcion LR Focus

Manuel Barreto explicó por qué Felipe Chávez seguirá en la selección peruana pese a ser relacionado con Alemania: "No es tan fácil los cambios"

En una reciente entrevista, el director de la unidad técnica de menores habló sobre el futuro de Felipe Chávez con la selección peruana tras sus buenas actuaciones con el Bayern Múnich.

Manuel Barreto habló sobre el futuro de Felipe Chávez en la selección peruana. Foto: composición LR/L1 Max/X
Manuel Barreto habló sobre el futuro de Felipe Chávez en la selección peruana. Foto: composición LR/L1 Max/X

Felipe Chávez tras sus buenas actuaciones con el Bayern Múnich se sigue consolidando en Alemania, sobre todo en la Bundesliga. Tras esto, han existido rumores de que Chávez buscaría un espacio dentro de la selección alemana, esto generó una serie de reacciones por parte de los seguidores de 'Pipo'. En este contexto, en una reciente entrevista con L1 Max, Manuel Barreto, director de la unidad técnica de menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), fue consultado sobre este tema.

En sus palabras Barreto señaló que no, manifestando que en las más recientes comunicaciones que ha tenido con el jugador de 18 años han sido por los acontecimientos que han venido sucediendo, como su traspaso al FC Koln, a donde ha llegado en calidad de préstamo, con el objetivo de conseguir minutos.

PUEDES VER: Alianza Lima quitó dorsales de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco y definió sus reemplazos para la Copa Libertadores

lr.pe

Manuel Barrero explicó por qué Felipe Chávez seguirá en la selección peruana

"En las últimas horas se empezó hablar sobre que estaría analizando una posibilidad para ver si en Alemania lo convocan", empezó preguntando el periodista Gustavo Peralta, a lo que 'Muñeca' respondió lo siguiente.

"No, las últimas conversaciones que he tenido con Felipe han sido de felicitaciones por su cambio de club y su debut en el Bayern. No es tan fácil hacer cambios a nivel de mayores, ya que debe cumplirse cierto tiempo y algunos procedimientos", fueron las palabras de Barreto, quien señaló que este tipo de cambios no se pueden realizar con facilidad, pues se requiere algunos trámites.

PUEDES VER: Lionel Messi deja emotivo mensaje y se rinde ante Matute tras su partido contra Alianza Lima: "Lugares tan especiales"

lr.pe

Felipe Chávez y sus primeras palabras como jugador de Koln

Felipe Chávez habló por primera vez como futbolista de FC Koln. En sus declaraciones, el joven talento señaló que busca ser importante para que el club pueda cumplir sus objetivos en esta campaña.

“Estoy deseando asumir mi nuevo cargo en el Colonia. Decidí dar el siguiente paso en mi carrera. Pero, por supuesto, también quiero ayudar al equipo a alcanzar los objetivos y alcanzar el máximo éxito posible”, comentó.

