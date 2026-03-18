HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Nuevo gabinete de Balcázar y el TC bajo sospecha | Arde Troya con Juliana Oxenford

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de marzo, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber qué te depara el futuro en temas de la salud, amor y el dinero? Consulta tu horóscopo de hoy de Jhan Sandoval.

Consulta el horóscopo de hoy, miércoles 18 de marzo
Consulta el horóscopo de hoy, miércoles 18 de marzo

Para este miércoles 18 de marzo de 2026, Jhan Sandoval revela en su horóscopo de hoy sus más recientes pronósticos para los doce signos del zodiaco, con claves sobre el amor, la salud y el trabajo. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer las tendencias que marcarán su día. Una guía útil para decidir si es momento de actuar, asumir retos o esperar con prudencia lo que el destino tiene preparado.

¿Qué dice el horóscopo de este miércoles 18 de marzo de 2026?

Aries

Te harán una propuesta que será favorable, no la descartes sin haber evaluado los pros y contras. En el amor, llega una nueva oportunidad. No desconfíes, esta vez todo será armonioso y sincero.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES EL BIOMAGNETISMO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

Te está faltando información para poder avanzar laboralmente como tú lo deseas. Busca asesoría y no te arriesgues a hacer algo sin una orientación clara. De lo contrario, podrías equivocarte.

Géminis

Una persona que pensaste te daría la mano se alejará sin dar explicaciones. Tendrás que recurrir a otras amistades y entre ellas, alguien te brindará apoyo. En el amor, no guardes rencor.

Cáncer

Eres una persona muy sensible, pero hoy podrías actuar de manera cortante y con cierta dureza frente a tu entorno. Cuidado con imponer tus ideas. Necesitas ser flexible si deseas aprobación.  

Leo

Estás por hacer una inversión que no será favorable. Cuida tu dinero, tienes muchas responsabilidades y no puedes malgastar. En el amor, busques a esa persona, sabes que no es sincera.

Virgo

Si esa oferta no termina de convencerte no tomes ninguna decisión. No debes de apostar por lo que no te brinda una total seguridad. En el amor, necesitas estar a solar y procesar lo vivido.

Libra

El día estará lleno de trabajo y una serie de pendientes que no te permitirán descansar. Todo acontecerá muy rápido y cualquier distracción te traería problemas. Llega una oferta laboral.

Escorpio

Un compañero con quien tuviste altercados no te quita los ojos de encima. Espera errores tuyos para seguir atacándote. No caigas en ningún tipo de provocación e ignóralo. Será lo mejor.

Sagitario

Una persona que te aprecia se comunicará contigo para saber de ti y hacerte una oferta que será muy conveniente. En el amor, tu pareja se disculpará de las cosas que dijo. Volverá la armonía.

Capricornio

Algunas deudas y las pocas posibilidades que existen hoy para resolverlas afectan tu estado emocional. Mantén la calma, estás a pocos días de recibir apoyo y cambiar esta situación.

Acuario

Tienes problemas laborales por resolver. No permitas que a ellos se sume una mala relación con tus compañeros de trabajo. Hoy más que nunca necesitas de apoyo para poder avanzar.

Piscis

Empiezas a recibir apoyo de las personas menos pensadas. Todas estas son señales de las bendiciones que recibes del cielo. En lo personal, asistirás a una cena con amigos o familiares. Lo disfrutarás.

Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de marzo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de marzo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de marzo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de marzo de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de marzo de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de marzo, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de marzo, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de marzo, según Jhan Sandoval

Pablo Guede suena fuerte en San Lorenzo tras la salida de su entrenador: "Los candidatos más firmes para el cargo"

Petroperú: Gobierno destinará más de S/500 millones a la petrolera estatal, anuncia Minem

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 18 de marzo de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 17 de marzo de 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de marzo, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Multas por no votar 2026: montos a pagar para las Elecciones Generales

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025