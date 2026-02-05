HOYSuscripcion LR Focus

Mr. Peet reveló que pasó tenso momento con Pablo Guede en conferencia tras derrota de Alianza Lima: "Tú cuestionas los cambios"

El periodista deportivo contó detalles sobre el reclamo que le hizo Pablo Guede después de que le preguntó si Alianza Lima está priorizando algún torneo en este inicio de temporada.

Mr. Peet contó que Pablo Guede le increpó tras derrota de Alianza Lima. Foto: composición LR/Madrugol
Mr. Peet contó que Pablo Guede le increpó tras derrota de Alianza Lima. Foto: composición LR/Madrugol

Alianza Lima perdió 1-0 contra 2 de Mayo en el partido correspondiente a la fase previa de la Copa Libertadores 2026. El conjunto blanquiazul se fue con las manos vacías de Asunción, a pesar de tener hasta 5 ocasiones claras para ganar el encuentro. Uno de los más cuestionados tras esta derrota fue el DT Pablo Guede, quien sorprendió con una alineación inédita y terminó pagando caro en los últimos minutos. A propósito, Mr. Peet reveló que tuvo una efímera confrontación con el entrenador tras preguntarle por qué mando un once alternativo.

El periodista deportivo quería saber por qué cambió tanto entre un partido y otro. Bajo su punto de vista, era probable que Guede esté priorizando un torneo por encima de otro. Cuando le hizo esta interrogante en conferencia, el entrenador argentino le increpó.

PUEDES VER: Pablo Guede recriminó a Renzo Garcés por darle la cinta de capitán a Paolo Guerrero en pleno partido de Alianza Lima: ¡Dale, boludo!

lr.pe

Mr. Peet reveló que Pablo Guede lo confrontó tras derrota de Alianza Lima

“En la conferencia de prensa le pregunto al técnico si está priorizando un torneo sobre otro, porque a mí me llamó la atención y él me dice ‘¿por qué priorizar?’”, relató Mr. Peet en su programa 'Madrugol'.

Guede no se guardó nada y le contestó sin tapujos. El argentino destacó las oportunidades de gol que tuvo Alianza durante los 90 minutos en Paraguay. “Mira, tú cuestionas los cambios. Sin embargo, ese equipo que tú estás cuestionando generó cuatro o cinco situaciones de gol”, sostuvo.

Finalmente, en su espacio deportivo, Arévalo reflexionó sobre este momento que pasó con el estratega. “¿Tiene razón? Sí, la tiene. Como yo tengo también el derecho de hacerle la pregunta de si es que acaso estaba priorizando un torneo sobre otro y se lo pregunté”, concluyó.

PUEDES VER: Rebaza Acosta separa a jugadora por indisciplinas en plena lucha por los playoffs de la Liga Peruana de Vóley: Llegó tarde el día del partido

lr.pe

Pablo Guede confía en que Alianza Lima podrá reponerse contra 2 de Mayo

En rueda de prensa, Pablo Guede aseguró que sus dirigidos tienen la plena confianza de que en Matute la historia será distinta contra 2 de Mayo. Asimismo, destacó que tuvieron un buen rendimiento en Paraguay.

“Creo que hicimos una gran primera parte y merecimos el gol. Esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso en la serie. Faltan los últimos 90 minutos, creo que lo hicimos muy bien", declaró.

