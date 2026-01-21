Qué la empresa Sound Music Entertainment, quien organizará la Noche Blanquiazul, la cual será un partido entre Alianza Lima y el Inter Miami, ha generado diversas reacciones debido a que la organización ha rebajado los precios de las entradas para ver este evento que se realizará este sábado 24 de enero. Vía redes sociales, la empresa colocó este mensaje: "Para el hincha que siempre está. Juntos hacemos historia este sábado", para anunciar el descuento del 40%.

En este contexto, el periodista deportivo Pedro García arremetió con tajantes comentarios sobre esta baja venta registrada por el cuadro blanquiazul. En una reciente edición del programa 'Doble Punta', señaló que la poca respuesta del público se debe a un mal estudio de mercado por parte de quienes organizan este partido, pues consideró que los costos eran muy altos.

Pedro García y su tajante opinión sobre los boletos de Alianza vs Inter Miami

En un primer momento, García no dudo en comparar este eventos con otros, dando a entender que nunca se había visto algo similar con un club de nombre. "¿Tú recuerdas alguna vez en la vida que un concierto, un partido o lo que fuese, se abaratara cuarenta por ciento como medida de contingencia ante la poca venta de entradas? Es bien palta".

Luego aclaró que, aunque esto no es culpa de Alianza, sí recae en las personas que organizaron el evento, dejando en claro que la empresa se excedió con los precios. “Esto no es culpa de Alianza, es culpa de, bueno, culpa no, responsabilidad de la gente que le organiza a Alianza Lima esto. Esto no lo tarifó Alianza. Hay una empresa que trae al Inter Miami, que establece el show, que arma todo y pone los precios. Esta empresa creo que se excedió”, complementó.

Precios de las entradas para el Alianza Lima vs Inter Miami

De acuerdo al comunicado de la empresa, las entradas para la Noche Blanquiazul 2026, que tienen un descuento del 40%, como se mencionó líneas más arriba y se pueden adquirir a través de la página web de Joinnus; este beneficio se aplica desde el lunes 19 hasta el jueves 22 de enero.

Popular norte: 282 soles

Popular sur: 282 soles

Oriente: 900 soles

Occidente lateral: 1.200 soles

Occidente central: 1425 soles.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul?

El amistoso internacional entre Alianza Lima vs Inter Miami se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Este compromiso formará parte de la Noche Blanquiazul 2026, evento en el que los íntimos celebrarán sus 125 años de vida institucional.