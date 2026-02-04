HOYSuscripcion LR Focus

Mr Peet respalda a Paolo Guerrero en el once titular de Alianza Lima ante 2 de Mayo: "Federico Girotti siempre como alternativa"

El periodista deportivo apuesta por el 'Depredador' como titular en el ataque, dejando a Girotti en la banca, reflejando su confianza en el veterano delantero en Copa Libertadores.

Mr Peet pide a Paolo Guerrero en el once titular contra 2 de Mayo. Foto: Lr/Denganche
Mr Peet pide a Paolo Guerrero en el once titular contra 2 de Mayo. Foto: Lr/Denganche

Alianza Lima quedó listo para enfrentar a 2 de Mayo por la fase preliminar de la Copa Libertadores. El equipo de La Victoria parte como favorito por la experiencia que ganó en la temporada pasada en Copa Sudamericana y el buen arranque que tuvo en Liga 1 2026. Además, pese a las bajas, la plantilla cuenta con importantes jugadores de selección. Una de las dudas era el '9', pero Mr Peet tiene claro el ataque.

El periodista deportivo sorprendió al poner al veterano Paolo Guerrero por encima del flamante fichaje Federico Girotti. El narrador deportivo sigue respaldando al 'Depredador' e incluso reveló que arrancaría con él en el partido de ida en Paraguay.

¿Qué dijo Mr Peet sobre Paolo Guerrero en Alianza Lima por Copa Libertadores?

Mr Peet no dudó en elegir a Paolo Guerrero por encima de Federico Girotti en el once titular. De este modo, salvo que sea el 1-4-4-2, Alianza Lima debería arrancar con el 'Depredador' como único punta o '9'. "Si tú me preguntas a mí, arranco con Paolo Guerrero y tengo a Federico Girotti siempre como alternativa. No tendría sentido que, llegado el momento de la verdad, Paolo no arranque. Paolo fue su '9' en toda la pretemporada. Igual tengo en la cabeza que Guede siempre presenta cosas que uno no espera", enfatizó Mr Peet en el programa 'Satélite'.

¿A qué hora juega Alianza Lima con 2 de Mayo por la Copa Libertadores?

Este partido, que marcará el estreno de los dirigidos por Pablo Guede en la presente edición de la Libertadores, se podrá seguir desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora paraguaya). Revisa los horarios para seguirlo en otros países:

  • Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.30 p.m.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9.30 p.m.

Últimos partidos de Alianza Lima en Paraguay

Estos son los resultados que ha obtenido Alianza Lima en sus últimas visitas a Paraguay.

Libertad 2-2 Alianza Lima | Copa Libertadores 2025
Nacional Asunción 1-1 Alianza Lima | Copa Libertadores 2025
Cerro Porteño 1-0 Alianza Lima | Copa Libertadores 2024
Libertad 1-2 Alianza Lima | Copa Libertadores 2023.

