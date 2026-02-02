HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Fixture de la Copa Libertadores 2026: fecha, horarios y canal para ver los partidos por la fase preliminar

Comienza una nueva edición de la Copa Libertadores 2026, con grandes equipos que esperan hacer historia en esta competición.

Vuelve la Copa Libertadores. Foto: CONMEBOL

Vuelve la Copa Libertadores este martes 3 de febrero con emocionantes encuentros, donde todos los equipos sudamericanos querrán hacer historia. Sin embargo, primero se jugarán los partidos de la fase preliminar, con duelos destacados como el de Alianza Lima contra 2 de Mayo. Los blanquiazules buscarán avanzar a la siguiente fase con el objetivo de quedar entre los clasificados.

La Libertadores 2026 contará con un total de 47 equipos. Los cupos se distribuyen entre los diez países sudamericanos miembros de la CONMEBOL: Brasil con 7, Argentina con 6 y los demás con 4 cada uno, sumando además a los campeones de la Libertadores y la Sudamericana 2025. De estos 47 clubes, únicamente 32 alcanzarán la fase de grupos: 28 clasifican de manera directa y 4 lo harán tras superar las rondas preliminares.

lr.pe

¿Cuándo empieza la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores 2026 comenzará el 3 de febrero y se extenderá hasta el 28 de noviembre. Durante este período, los principales clubes de Sudamérica competirán con el objetivo de hacer historia.

Fixture de la Copa Libertadores 2026: fase preliminar

  • The Strongest (Bol) vs Dep. Táchira (Ven) | 03.02
    Hora: 7:30 p.m.
    Canal: ESPN / Disney+ / Globoplay
  • 2 de Mayo (Par) vs Alianza Lima (Per) | 04.02
  • Hora: 7.30 p.m.
  • Canal: ESPN / Disney+
  • Juventud (Uru) vs U. Católica (Ecu) | 05.02
  • Hora: 7.30 p.m.
  • Canal: Paramount

Partidos de vuelta

  • Dep. Táchira (Ven) vs The Strongest (Bol) | 10.02
  • Hora: 7.30 p.m.
  • Canal: ESPN / Disney+
  • Alianza Lima (Per) vs 2 de Mayo (Par) | 11.02
  • Hora: 7.30 p.m.
  • Canal: ESPN / Disney+
  • U. Católica (Ecu) vs Juventud (Uru) | 12.02
  • Hora: 7.30 p.m.
  • Canal: Paramount

Grupos confirmados de la Copa Libertadores 2026

Grupo A

  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Boca Juniors
  • Peñarol
  • Nacional
  • Liga de Quito
  • Fluminense
  • Independiente del Valle 

Grupo B

  • Libertad
  • Estudiantes de la Plata
  • Cerro Porteño
  • Lanús
  • Corinthians
  • Bolívar
  • Cruzeiro
  • Universitario de Deportes

Grupo C

  • Junior
  • U. Católica de Chile
  • Rosario Central
  • Independiente Santa Fe
  • Always Ready
  • Coquimbo
  • D. La Guaira
  • Cusco FC 

Grupo D

  • Universidad Central
  • Platense
  • Independiente Rivadavia
  • Mirassol
  • Equipo fases preliminares
  • Equipo fases preliminares
  • Equipo fases preliminares
  • Equipo fases preliminares

Últimos campeones de la Copa Libertadores

  • 2025: Flamengo
  • 2024: Botafogo
  • 2023: Fluminense
  • 2022: Flamengo
  • 2021: Palmeiras
  • 2020: Palmeiras
  • 2019: Flamengo
  • 2018: River Plate
  • 2017: Gremio
  • 2016:  Atlético Nacional
  • 2015: River Plate
  • 2014: San Lorenzo
  • 2013: Atlético Mineiro
  • 2012: Corinthians
  • 2011: Santos
  • 2010: Internacional
