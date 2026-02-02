Vuelve la Copa Libertadores este martes 3 de febrero con emocionantes encuentros, donde todos los equipos sudamericanos querrán hacer historia. Sin embargo, primero se jugarán los partidos de la fase preliminar, con duelos destacados como el de Alianza Lima contra 2 de Mayo. Los blanquiazules buscarán avanzar a la siguiente fase con el objetivo de quedar entre los clasificados.

La Libertadores 2026 contará con un total de 47 equipos. Los cupos se distribuyen entre los diez países sudamericanos miembros de la CONMEBOL: Brasil con 7, Argentina con 6 y los demás con 4 cada uno, sumando además a los campeones de la Libertadores y la Sudamericana 2025. De estos 47 clubes, únicamente 32 alcanzarán la fase de grupos: 28 clasifican de manera directa y 4 lo harán tras superar las rondas preliminares.

¿Cuándo empieza la Copa Libertadores?

La Copa Libertadores 2026 comenzará el 3 de febrero y se extenderá hasta el 28 de noviembre. Durante este período, los principales clubes de Sudamérica competirán con el objetivo de hacer historia.

Fixture de la Copa Libertadores 2026: fase preliminar

The Strongest (Bol) vs Dep. Táchira (Ven) | 03.02

Hora: 7:30 p.m.

Canal: ESPN / Disney+ / Globoplay

2 de Mayo (Par) vs Alianza Lima (Per) | 04.02

Hora: 7.30 p.m.

Canal: ESPN / Disney+

Juventud (Uru) vs U. Católica (Ecu) | 05.02

| 05.02 Hora: 7.30 p.m.

Canal: Paramount

Partidos de vuelta

Dep. Táchira (Ven) vs The Strongest (Bol) | 10.02

| 10.02 Hora: 7.30 p.m.

Canal: ESPN / Disney+

Alianza Lima (Per) vs 2 de Mayo (Par) | 11.02

| 11.02 Hora: 7.30 p.m.

Canal: ESPN / Disney+

U. Católica (Ecu) vs Juventud (Uru) | 12.02

Hora: 7.30 p.m.

Canal: Paramount

Grupos confirmados de la Copa Libertadores 2026

Grupo A

Flamengo

Palmeiras

Boca Juniors

Peñarol

Nacional

Liga de Quito

Fluminense

Independiente del Valle

Grupo B

Libertad

Estudiantes de la Plata

Cerro Porteño

Lanús

Corinthians

Bolívar

Cruzeiro

Universitario de Deportes

Grupo C

Junior

U. Católica de Chile

Rosario Central

Independiente Santa Fe

Always Ready

Coquimbo

D. La Guaira

Cusco FC

Grupo D

Universidad Central

Platense

Independiente Rivadavia

Mirassol

Equipo fases preliminares

Equipo fases preliminares

Equipo fases preliminares

Equipo fases preliminares

Últimos campeones de la Copa Libertadores