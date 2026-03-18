La gran muralla chilena, por Mirko Lauer

LA GRAN MURALLA CHILENA

A un lector de poesía el muro de José Antonio Kast frente a nuestra frontera sur de inmediato le evoca el verso de Robert Frost “Algo hay que no quiere a un muro”. Es del poema 'Mending wall' (algo así como muro reparado, 1914), y su sentido se explica solo, al menos en el contexto rural de la Nueva Inglaterra.

El muro que nos han acercado tiene antecedentes, desde el que desfiguró Berlín, los que marginaron a los palestinos en Israel, hasta el que ofreció Donald Trump a sus votantes para mantener a raya a los ilegales que vienen del sur. Kast ofreció el suyo en la campaña, para atajar a los que vienen del norte, y pasan por los países vecinos.

Es un tema que lo preocupa. Ya antes se trasladó a su frontera con Perú para anunciar con gestos que expulsaría a sus extranjeros indeseables por allí. Pero su muro puede tener como efecto la aparición de otro, del lado peruano. El problema chileno no tiene por qué cruzar nuestro territorio. También podrían los inmigrantes viajar de regreso a casa por mar.

Dicho con todas sus letras el problema migratorio en Chile no son los 260,000 peruanos que residen allá, un tercio de los venezolanos. Como lo define Kast, el problema está compuesto de minorías delictivas que no tienen una sola nacionalidad, y que, como aquí, incluyen a delincuentes nacidos en casa. No hay muro contra estos últimos.

Al final la tarea de impedir ingresos indeseados no va a estar en manos de un muro, sino de un funcionario del departamento de migraciones y la guardia armada que le presta autoridad. Esto vale para los dos lados de una frontera. Pero un muro es mucho más dramático en una campaña electoral. Pasada esta, solo es insultante, e inútil.

Kast y su gente deberían explicar cómo hará ese muro para frenar el ingreso de migrantes, sin frenar al mismo tiempo su salida. Entre Arica y Tacna hay un intenso intercambio comercial que beneficia a chilenos y peruanos, y que no queremos afectar. Hasta aquí todo ha funcionado bien, y Chile o Perú no se han llenado de hampones por falta de muros.

La Gran Muralla Chilena todavía va a dar mucho que hablar.