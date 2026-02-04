Alianza Lima no pudo ante 2 de Mayo y cayó 1-0 por la Fase 1 de la Libertadores.

¡Corazón herido! Un golpe muy duro recibió ayer el hincha de Alianza Lima luego de este amargo estreno en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026. El cuadro “Blanquiazul” no pudo contra el debutante paraguayo 2 de Mayo, y cayó por la mínima diferencia en el estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero (1-0).

Desde el arranque el compromiso se tornó muy entretenido y de ida y vuelta. Pablo Guede envió desde el arranque a Federico Girotti de ‘9’ en reemplazo de Paolo Guerrero y el juvenil Piero Cari como extremo por izquierda, juntándose muy bien con Cristian Carbajal. Girotti sería el primero en asustar junto con Gaspar Gentile y Gianfranco Chávez. Todo esto antes de los primeros diez minutos. El local también llegó con peligro, pero faltó esa precisión para terminar las jugadas en gol.

Luego el juego bajó en su intensidad y se disputó más en el mediocampo. Pero los paraguayos encontraron una jugada colectiva que Alan Gómez falló para enviar al saque de meta. Y en la respuesta, Gentile casi debajo del arco lamentó la oportunidad. Con la igualdad de por medio, ambos equipos se fueron al descanso.

En el inicio del complemento no hubo muchas llegadas de peligro, algo que modificó Guede, al decidir meter tres cambios en ofensiva: Eryc Castillo, Jairo Vélez y Alan Cantero. Luego sería el turno de Paolo Guerrero.

Los cambios no mejoraron en absolutamente nada para los aliancistas, mientras que el “Gallo” se acomodó mucho mejor en el terreno de juego y logró romper el cero con un golazo de Diego Acosta (85’). El atacante paraguayo aprovechó un pase hacia atrás ejecutado por Sergio Fretes para sacar un verdadero misil y mandarla al fondo de la red pese a la volada de Guillermo Viscarra.

Alianza buscó con mucho desorden la igualdad, pero esta nunca llegó. Ahora deberá enfocarse en la revancha el próximo miércoles en el estadio de Matute (7:30 p.m.).