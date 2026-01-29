HOYSuscripcion LR Focus

Mano Menezes no descarta convocar a la selección peruana a Paolo Guerrero y Christian Cueva: "Todos tienen las puertas abiertas"

Durante su presentación, Mano Menezes no dudó en manifestar que Paolo Guerrero y Christian Cueva son dos grandes referentes de Perú.

Mano Menezes habló sobre la posible convocatoria de Guerrero y Cueva. Foto: composición LR/La Bicolor/difusión
Mano Menezes habló sobre la posible convocatoria de Guerrero y Cueva. Foto: composición LR/La Bicolor/difusión

Mano Menezes fue presentado como el nuevo entrenador de la selección peruana, convirtiéndose en el sexto técnico brasileño en dirigir a la Bicolor. La presentación se realizó junto al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y el director general de fútbol, Jean Ferrari. Menezes se mostró optimista respecto al cambio generacional y, sobre todo, en lograr los resultados que el pueblo peruano espera.

Durante la conferencia, llamó la atención su respuesta cuando se le consultó sobre las convocatorias futuras, especialmente si llamaría a Paolo Guerrero y Christian Cueva, ya que en una de las preguntas los mencionó como referentes de la Blanquirroja.

PUEDES VER: Prensa brasileña y su inesperada reacción sobre la llegada de Mano Menezes a Perú: "Regresa a una selección después de más de una década"

lr.pe

¿Mano Menezes convocará a Paolo Guerrero y Christian Cueva?

"Todos los jugadores tienen las puertas abiertas de la selección. No es correcto llegar y establecer retos a personas que ya hemos visto jugar; todos tienen las puertas abiertas de la selección", fueron sus palabras del nuevo DT de la selección peruana.

PUEDES VER: Mano Menezes fue presentado como nuevo entrenador de la selección peruana: dio sus primeras palabras DT de la Bicolor

lr.pe

¿Paolo Guerrero y Christian Cueva volverán a la selección peruana?

Por su parte, el delantero de Alianza Lima, que planea retirarse este año, podría ser considerado para algunos partidos con la selección peruana, ya que mantiene un buen rendimiento con el conjunto blanquiazul, por lo que su inclusión en la lista no sería sorpresa. Sin embargo, un panorama distinto vive 'Aladino', actual jugador de Juan Pablo II, pues tras dejar Emelec, muchos consideran que se encuentra en los últimos años de su carrera.

