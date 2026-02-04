HOYSuscripcion LR Focus

Alan Cantero lamenta los goles que falló Alianza Lima en derrota contra 2 de Mayo por Libertadores: "Hicimos un buen partido"

Luego de la agónica caída en Asunción, el talentoso volante de Alianza Lima señaló que van a "dejar todo" para lograr la clasificación en Matute.

Alan Cantero dio su análisis sobre la derrota de Alianza Lima frente a 2 de Mayo. Foto: Telefe
Alan Cantero dio su análisis sobre la derrota de Alianza Lima frente a 2 de Mayo. Foto: Telefe

Alianza Lima sufrió una sorpresiva derrota ante 2 de Mayo por la ida de la fase previa de la Copa Libertadores. Al finalizar el partido en Asunción, el talentoso volante Alan Cantero lamentó las chances de gol que no pudieron concretar.

El equipo comandado por Pablo Guede contó con varias ocasiones claras en la primera parte; sin embargo, los delantero Federico Girotti y Gaspar Gentile no estuvieron acertados. Por su parte, el elenco paraguayo fue más acertado y lo ganó a los 84 minutos gracias al tanto de Diego Acosta.

Alan Cantero lamenta derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo

Al finaliza el cotejo, el futbolista argentino consideró que Aliana Lima mereció ganarle a 2 de Mayo en el partido de ida. Cantero lamentó que su equipo lograr anotar.

"Hicimos un buen partido, estuvimos muy enfocados en el primer tiempo. Estos partidos se ganan y pierden por detalles. Al final ellos aprovecharon y se llevaron la victoria. Nosotros hicimos méritos, pero no se nos dio el resultado", manifestó en ESPN.

"Creamos muchas chances de gol. Estuvimos con esa desvantaja, por decirlo. En casa el partido está abierto y vamos a dejar todo para lograr la clasificación", agregó.

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza Lima vs 2 de Mayo?

La revancha entre peruano y paraguayos se llevará a cabo el mièrcoles 11 de febrero en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Los íntimos necesitan imponerse por más de dos goles para lograr la clasificación directa a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Alianza Lima juega por segundo año consecutivo la fase previa de la Copa Libertadores. Foto: Twitter.

Alianza Lima juega por segundo año consecutivo la fase previa de la Copa Libertadores. Foto: Twitter.

